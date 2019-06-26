曾蔭權重拾清白　特首防賄待改革

前行政長官曾蔭權的公職人員行為失當罪，周三（6月26日）在終審法院上訴得直，曾蔭權形容法庭還他「應有的清白」。 然而，比起他個人名聲，更重要的是完善特首防賄機制。法院今次釐清準則後，將特首納入《防賄條例》是當務之急。

前行政長官曾蔭權早前被裁定公職人員行為失當罪成，但行政長官收受利益罪經兩次審訊後，陪審團均未能達成裁決，故罪名不成立。

曾蔭權案的兩個關鍵

就公職人員行為失當罪，曾蔭權上訴至終審法院。爭議點主要有二。第一，何為「明知故犯」（deliberately）？原審法官在引導陪審團時，將故意和無意對立，即若曾蔭權並非無意，而是有意不申報深圳大宅豪華裝修等利益，那就構成公職人員行為失當的其中一個要素。

第二是「嚴重性」。由於陪審團未能確立貪污一事，曾蔭權沒有申報豪華裝修等利益，是否構成嚴重的公職失當？

就第一點，終審法院認為在明知故犯、無意之外，還有另一種情況，就是當事人經考慮後，真心認為不需要申報利益，並因而沒有申報。這種行為雖然是有意、故意，但與明知故犯截然不同。原審法官在引導陪審團時，未有充份指示他們考慮這可能性，故此不當。

就第二點，若然陪審團未能確立曾蔭權貪污，那麼他不申報豪華裝修等利益，其實是涉及甚麼的嚴重問題？或者具體而言，曾蔭權若然是公職人員行為失當，那他不申報利益，到底在隱瞞甚麼？就此，終審法院認為原審法官引導陪審團時，過於籠統、粗疏，未能充份指示他們衡量不申報利益的嚴重性。

就此兩項元素，若陪審團能確立曾蔭權貪污，那沒有問題，因為有意不申報受賄，必然構成這兩個要素。然而，由於陪審團未能確立貪污一事，因此此兩項要素成為關鍵。而法官沒有充份引導陪審團，他們的推論就未必妥當。

郭榮鏗認為政府不修改防賄條例，只是中央政府不批准。（資料圖片／梁鵬威攝）

現行機制公信力不足

固然，曾蔭權會堅持，裝修等利益不構成受賄，亦不須要申報；而某程度上，社會亦可以說終審法院還了他一個清白。但是，這裁決同時反映，像豪華裝修這種情況，未必構成貪污，而行政長官是否應該申報，就由他個人判斷。

問題是，由行政長官判斷是否申報，是否良好的機制？正如曾蔭權曾言，從政者須比白更白。要完善申報機制，最好的做法就是將特首納入《防賄條例》第3條及第8條。

《防賄條例》第3條不涉及任何賄賂意圖；只要被告未獲許可而收益，即罪名成立。這條例的重要性，正如「01觀點」曾經指出，一方面大幅減低公職人員受試探的機會，另一方面能維護他們的清廉形象。

事實上，2012年防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會已經指出，行政長官要「嚴守最高的操守準則」，並建議設立專責獨立委員會批出其收益許可；林鄭月娥在首份《施政報告》中，亦曾承諾修例。但修例工作一再拖延，至今沒有任何跟進。即使獨立委員會的安排未必最穩妥，既然有此必要，政府就應該研究其他類似的替代方案。