【元朗黑夜】法政匯思：倡調查警方不作為　呼籲市民勿私自執法

西鐵元朗站剛過去的周日（7月21日）發生嚴重暴力事件，多名白衣人追打途人和乘客，警方被指執法不力，引起全城震怒。法律界專業團體「法政匯思」今日（25日）亦發表聲明，強烈譴責警方失職，要求立即把所有元朗行兇者繩之於法，並成立獨立調查委員會，調查警方的不作為。他們又呼籲，市民不要私自執法，免招傷害及刑責。

▼7.21元朗黑夜▼

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處理金鐘衝突與元朗事件態度迥異 惹「選擇性執法」憂慮

法政匯思指出，當日的事件造成最少45人受傷，包括記者、一位立法會議員及一位孕婦，事件持續近兩小時，期間一直無任何警察在場。錄影更顯示，兩名警員據稱接獲999報案求助後數分鐘內到場，但並無作出任何行動便離開，警方當晚亦未有拘捕任何人士。有區議員後來更揭發，事前早已聯絡警方指有人計劃鬧事，但警方未有處理。

聲明表示，強烈譴責警方失職，未能就暴徒襲擊事件作出適當防範及迅速回應，形容警方「明目張膽置罪惡於不顧」、「在眾目睽睽下不願保護香港市民和本城的安全」，為香港法治帶來更嚴重傷害，也惹人質疑香港是否仍能被視作國際金融中心。

法政匯思又提到，警方對元朗事件的不作為，亦引起對其選擇性執法的極大憂慮。他們認為，警方針對6月12日金鐘衝突對付和平及手無寸鐵示威者、之前一日又在金鐘站內針對年輕人截停搜身，按指示排隊靠牆壁站立，這與警方處理元朗事件的態度有很大對比。而警務處處長盧偉聰僅將7月21日發生的暴徒襲擊定性為一宗「暴力襲擊事件」，卻毫不猶豫將6月12日示威者與警方在政府總部發生的衝突定性為「暴動」。

聲明質疑，警方對上述事件的態度和行動迥異，使公眾對香港警察的成見與日俱增，質疑警方更重視保護當權者的利益，而不是警察的職責，即保護市民的生命財產。

要求調查警方不作為 籲市民勿私自執法

法政匯思要求，警方立即把所有元朗行兇者繩之於法；成立獨立調查委員會，系統性地調查警方的不作為，以及過去數週對警方在各個遊行示威中的行為失當及對市民濫用武力的指控；徹查元朗暴徒襲擊中警員保護市民的角色，包括是否有行為失當或瀆職，並就個別失職警員透過紀律聆訊及／或刑事檢控問責。他們又再次要求香港政府全面撤回《逃犯條例》修訂。

最後，法政匯思關注近日在社交媒體，有人倡議市民成立不同組織，包括成立社區守望團體及自衛隊，在新界市鎮巡邏，甚至懲罰元朗行兇者。法政匯思呼籲市民切勿私自執法，任何私自執法都可以使參與者及他人受到傷害及招致刑責。他們認為，應集中精力向警方及政府施壓，而不是其他人。

▼法證匯思聲明全文▼

【法政匯思就2019年7月21日暴徒於元朗發動襲擊的聲明】

1. 7月21日深夜，過百名穿白衫、持棍棒和藤條的男人，在元朗港鐵站及附近發動襲擊。行兇者對在場手無寸鐵的乘客和途人進行無差別攻擊。事件導致最少45人受傷，包括記者、一位立法會議員及一位孕婦。多名傷者頭部受重創，而身上滿佈傷口、瘀傷及由藤條擊傷而成的傷痕。

2. 是次暴力襲撃間歇持續近兩小時，期間一直無任何警察在場。錄影顯示，兩名警員據稱接獲999報案求助後數分鐘內到場，但並無作出任何行動便離開。

3. 穿白衫人士在上述襲擊發生後集結於附近圍村，防暴警察到場包圍，但無作出任何行動，即使部分穿白衫人士揮動棍棒指向附近記者，而警員被目睹位處其身旁。再者，穿白衫人士在警方目送下離開圍村，而警方當晚未有拘捕任何人士。

4. 一名元朗區議會議員後來透露，他在7月21日上午曾聯絡警方，表示元朗可能受到襲擊，而警方向他保證已經有「計劃」處理潛在風險。

5. 因應區內暴力風險，元朗區不少商戶於襲擊翌日都基於安全考慮而提早關門。至7月23日止，警方在飽受抨擊後，終於決定行動並拘捕11名疑犯。

6. 法政匯思強烈譴責警方失職，未能就暴徒襲擊事件作出適當防範及迅速回應。香港市民極度厭惡並且絕不接受暴徒行兇，警方明目張膽置罪惡於不顧使人同樣反感，可說得上為香港法治帶來更嚴重傷害。警方在眾目睽睽下不願保護香港市民和本城的安全，令人焦慮，舉措使商界及國際社會震驚，惹人質疑香港是否仍能被視作國際金融中心。

7. 警方的不作為亦引起對其選擇性執法的極大憂慮。如果比較元朗襲擊和6月12日的「反送中」示威抗議及示威之前的黃昏，可以看出警方對和平及手無寸鐵示威者的處理方式截然不同。當日金鐘站內，年輕人遭警員截停搜身，按指示排隊靠牆壁站立。

8. 此外，警務處處長盧偉聰將7月21日發生的暴徒襲擊僅定性為一宗「暴力襲擊事件」，卻毫不猶豫將6月12日示威者與警方在政府總部發生的衝突定性為「暴動」。

9. 警方對上述事件的態度和行動迥異，使公眾對香港警察的成見與日俱增，質疑警方更重視保護當權者的利益，而不是警察的職責，即保護市民的生命財產。

10. 因應上述各項，法政匯思要求：

10.1 警方立即把所有元朗行兇者繩之於法；

10.2 成立獨立調查委員會，系統性地調查警方的不作為，以及過去數週對警方在各個遊行示威中的行為失當及對市民濫用武力的指控；及

10.3 徹查元朗暴徒襲擊中警員保護市民的角色，包括是否有行為失當或瀆職，並就個別失職警員透過紀律聆訊及／或刑事檢控問責。

11. 法政匯思關注在社交媒體上，有倡議市民應成立不同組織，包括成立社區守望團體及自衛隊，在新界市鎮巡邏，甚至是懲罰元朗行兇者。法政匯思呼籲市民切勿私自執法。任何私自執法都可以使參與者及他人受到傷害及招致刑責。我們認為應集中精力向警方及政府施壓，而不是其他人。

12. 法政匯思再次要求香港政府全面撤回逃犯條例修訂。即使面對暴徒目無法紀的暴行，我們仍要堅守香港的言論和集會自由。即使離恐懼式管治已經不遠，我們必須捍衛核心價值，絕不妥協。

法政匯思

2019 年 7 月 25 日