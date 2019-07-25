【逃犯條例】中西區泛民譴責警隊瀆職　主席葉永成倡設獨立委員會

中西區區議會今（25日）召開文化康樂及社會事務委員會，會議前分別有民主派和建制派議員發表聲明，民主黨5名區議員發聲明強烈譴責警務處、警務處處長、警務處管理層及元朗警區各指揮官在7月21日嚴重失職及凟職，包括在無示警下於上環胡亂向示威者開槍，同時警方刻意在元朗襲擊事件中不作為。 大會主席葉永成發表聲明時指，尊重大家以和平理性方表達訴求，惟對過激的暴力行為予以譴責。他認為大家應「停一停，想一想」，否則香港將難翻身，倡政府可成立獨立調查委員會徹查事件。

民主黨中西區5名區議員許智峯、甘乃威、鄭麗琼、伍凱欣及吳兆康發表聯合聲明，表示應立即刑事調查，以追究元朗警區所有指揮官及有警員在元朗西鐵站掉頭離開，屬失職及瀆職，要求特首林鄭月娥、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰及警務處副處長鄧炳強問責下台，並成立獨立調查委員會調查事件。

聲明提及，有元朗區議員在7月20日當天，收到消息後致電元朗警區警民關係科通報，翌日另一區議員同樣接獲消息，通報警方，但警方卻集體失蹤，質疑元朗分區反黑組沒理由不知道情況，強調大量表面證據，顯示警方刻意不作為，導致大量市民受傷送院，是嚴重的失職。聲明強調「警務處的荒謬及違法行為，真是令人髮指，將百多年的警隊聲譽全部拆毁」。

民主黨許智峯（中）表示，周日中上環示威活動中，警方在天橋向示威者開槍，批評警方使用嚴重武力。（羅家晴攝）

許智峯稱，上周日中上環示威活動中，警方在天橋向示威者開槍，更有示威者頭部中槍，強調警方使用嚴重武力。他已提岀就事件召開特別會議，認為葉永成應批准召開，並邀請警方在區議會交代。吳北康指，周日有中西區居民受催淚彈影響要進入便利店暫避，而他當日致電中西區警民關係科人員，希望警方不要在民居位置施發催淚彈，但他指當時找不到相關同事，當找到另一位同事時，對方卻稱自己不了解情況。

民建聯中西區區議員楊學明發聲明時指，6月發生的暴力衝擊事件，5名中西區民建聯議員予以最強烈譴責，強調香港的繁榮穩定來之不易。他又稱周日看到示威者搬鐵馬阻塞中西區，並接獲50多個法團等投訴，要求大家「停一停，諗一諗」。葉永成發聲明時表示，尊重大家以和平理性方表達訴求，惟對過激的暴力行為予以譴責，他認為大家應「停一停，想一想」，否則香港將難翻身，建議政府可成立獨立調查委員會徹查事件。各區議員完成聲明後，5名民主派議員大叫「警隊失職可恥、反對警黑合作」等口號。