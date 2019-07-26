【元朗黑夜】舉報石鏡泉犯煽惑襲擊罪　郭家麒：集會者需作證

7.21元朗有白衣人無差別襲擊市民事件震驚全港。其中日前辭任《經濟日報》董事及副社長職務、在事發生前一天曾在一個建制派集會上發表「藤條水喉通教仔」論的石鏡泉，成為眾矢之的，公民黨立法會議員郭家麒今（26日）到灣仔警察總部報案，指石出席的集會，同樣以白衣為記認，而有關言論發表後翌日，襲擊市民者同樣身穿白衣，有理由懷疑石的言論已干犯煽惑他人襲擊造成身體傷害等罪行。 他又表示，當日集會上，前警務處長、鄧竟成、前食物及衛生局局局長高永文、建制派議員陳健波、基本法委員會前副主任梁愛詩等建制派人士都參與集會，見證石鏡泉的言論，他促請警方將有關人等列作證人，盡快追查元朗襲擊事件元兇。

郭家麒（中）舉報石鏡泉涉嫌干犯煽惑襲擊罪。（莊恭南攝)

郭家麒表示，7.21元朗事件是回歸後最嚴重、過分的「無差別襲擊」事件，事件相當可恥；根據報導，當日超過800人參與暴行，但至今僅12人被拘捕。

他指，石鏡泉在集會上聲稱要以「藤條、水喉通教仔」，與襲擊事件中暴徒做法相當吻合。他又指出，至今警方沒有捉拿到事件主腦，而石的言論或以干犯串謀襲擊至造成身體傷害、串謀作出傷人等嚴重罪行，集會嘉賓包括鄧竟成、梁愛詩、港大深圳醫院院長盧寵茂等應作證。他希望警方透過查問石鏡泉和其他相關證人，盡快查出元朗事件的幕後主腦。