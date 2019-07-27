【元朗遊行】必要時開放屋苑予暫避　社區主任：越團結，越安全

7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件令全城嘩然,網，發起7月27日「光復元朗」遊行，抗議暴力事件。惟鄉事派揚言若警方向遊行批不反對通知書，會出現「嚴重後果」。最後警方對遊行申請發出反對通知書，但不少網民仍表示會堅持明日（27日）上街。 遊行遭警方反對，又受暴力陰霾籠罩，民主黨屯門區社區主任、家住元朗私人物業的盧俊宇昨早（26日）向各方好友發訊息，表示願意在遊行當天，提供自己居住的屋苑及會所，予市民遇事時「暫避」。盧俊宇接受《香港01》查詢時表示，近日的暴力事件讓市民驚恐；而他開放自住屋苑，則是希望一旦再失控的暴力情況，能為無辜市民提供安全「避難」之處。 他又指，發出訊息後，得知有其他元朗居民也效法，願意在必要時開放住宅給市民暫避，他則會擔任聯絡人角色，協助市民到就近避難所。

盧俊宇（右）坦言，近日的暴力事件讓市民驚恐；他開放自住屋苑，則是一旦再有失控的暴力事件，能為無辜市民提供「避難」之處。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧俊宇昨日早上透過whatsapp發訊息，表示「明天去元朗效遊的朋友，如口渴或太累想休息一下，小弟有 Yoho 住戶證，如有需要進入Yoho 會所或屋苑，請隨時出聲！」

盧表示，屆時如有重大突發事件，家人也會協助市民入屋苑「避難」。被問及是否擔心突發事件會波及屋苑時，他就指，不止自己，每個香港市民都會害怕成為暴力事件的受害者，但並非害怕就能夠改變現實，「人越多、越團結，就越安全。」

他強調，提供避難場所的行動，前提是在緊急情況下不縱容暴力。

發出提供避難場所的訊息後，盧表示收到不少電話騷擾，但也有許多人向他表達支持，「也有元朗居民發揮人性光輝，願意提供自己住所俾市民暫避，暫時有4至5個地點，我會居中做協調，必要時，幫求助市民去就近嘅避難地方。」