【逃犯條例】邱騰華：第二季GDP有隱憂　經濟指標或雙位數負增長

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（27日）在商台節目《政經星期六》上表示，近兩個月與旅遊和零售業界見面，談及大經濟環境和反對修訂《逃犯條例》示威演變成衝突對業界的影響，他指現時香港面對的經濟環境不止香港本身，全球風險亦越來越大，經濟可能繼續變差。 本港第二季本地生產總值（GDP）下周公布，他相信會有隱憂，又提及多個行業數據，料下半年經濟指標或錄雙位數負增長。

對於如何解決修例風波，邱騰華認為要給予空間走出困境。（資料圖片／李澤彤攝）

邱騰華在節目上列出貿易、零售、貨運和旅遊業表現下跌的數據，在貿易方面，首6個月跌3.6%，單單6月則減9%，意味整體表現下跌，6月的跌幅擴大。他形容這些行業的中期成績全部向下，反映一直擔心的下行風險已出現，料負增長或會由單位數擴大至雙位數。

對於有國家因反修例示威向香港發出旅遊警示，邱騰華指，現時有兩國發出警示，16國提出忠告，他認為，很多國際媒體報道香港，報道的片段亦較為激烈，多少對港有負面影響。

談及政府如何改變現時局面，邱騰華承認政府有很大的責任，但單單將責任放在政府或任何一方都會為社會帶來分化，他認為要給予更多空間走出困境：「不同崗位的人在每一星期面對這些大型活動時，他自己都有好大壓力，若果大家能夠有多少空間去做，我相信我們能夠在現時的困境向前行，但反之如果好大的堅持，可能在現時的局面仍然有一段時間未能行出這個環境。」