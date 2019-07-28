【逃犯條例】張建宗替警隊道歉　屈穎妍：取悅暴徒失民心

政務司長張建宗道歉論惹起警隊不滿，親建制派的資深傳媒人屈穎妍今日（28日）於「HKG報」發表一篇以「人家打仗的時候 你在哪裡？」為題的網誌，提及多宗反修例風波以來發生的衝突，引致對前線警員、何君堯等人造成的傷害，以及損害立法會、中聯辦的情況，指責「張建宗你在哪裡？」，矛頭指向未有回應事件的政務司司長張建宗。 屈又指他在7.21元朗無差別事件後譴責白衣人暴力，更替警隊道歉，直斥他任由前線警員「打生打死為你們這些窩囊高官擋子彈」，「取悅了暴徒，但卻肯定失盡民心」。

屈穎妍指張建宗在7.21元朗無差別事件後譴責白衣人暴力，更替警隊道歉，直斥他「取悅了暴徒，但卻肯定失盡民心」。（資料圖片）

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屈穎妍在網誌中列舉十多宗自反修例風波以來發生的衝突，包括沙田有警員被咬斷手指、被按在地上圍毆、黑衣人破壞立法會、何君堯辦事處被黑衣人刑毀、中聯辦國徽被塗污等各種由衝突造成的破壞和傷害，並在每個事例後加上一句「張建宗你在哪裡？」，批評他在每次發生衝突的時候都沒有現身作出回應，但發生7.21元朗無差別事件後卻立即譴責白衣人暴力，更替警隊向市民道歉，並指他的發言是「前所未有的強硬」。屈引述張建宗稱不能容許無法無天的行為，反駁指香港人六月至今「一直啞忍著黑衣人的無法無天」，惟政府躲在警隊後，任由前線警員「打生打死為你們這些窩囊高官擋子彈」，亦斥責張建宗未有斬釘截鐵罵過一句「暴徒」，質疑高官看的是什麽新聞片，表示感到心寒。

她又引述張建宗早前呼籲前往元朗的人士和平理性地表達訴求，批評他不但沒有阻止，反而呼籲市民前往元朗。她最後直指張建宗是「什麼都不做的人，一出來就替做事的人道歉」，更稱張「取悅了暴徒，但卻肯定失盡民心」。