【元朗黑夜】張建宗向市民道歉工會不滿　警員聯署：憑咩代表警隊

元朗日前發生無差別攻擊市民事件，當中警方未有及時到場處理，手法惹起公眾不滿。政務司司長張建宗今日（26日）首次就事件向市民道歉，又以「暴徒」形容當日的施襲者。 惟於記者會後，於紀律部隊通訊群組隨即流傳一封要求張建宗道歉及下台的信件和相片。相中並展示疑是有晶片的警察委任證背面，及一對代表職級的肩徽。之後亦多張警隊不同部門的證件照流傳，同樣不滿張建宗的道歉論。 多個警察工會要求張建宗道歉，甚至要求其「退位讓賢」。警務處人事部傍晚向警員發短訊，指警務處處長及警隊管理層事前並不知悉張建宗言論，管理層會盡快代警隊四個職方協會約見張建宗，並由警務處處長陪同出席。

紀律部隊群組流傳，有警察向張建宗發信要求張建宗道歉。

根據群組內流傳的圖片，該職級為俗稱「三粒花」的總督察，為督察梯隊中最高級，通常是總部副主管或分區副指揮官。信中指責張建宗「憑乜嘢代表警隊」，又稱若他要道歉，應該問責辭職。信內續稱自6月9日後，警隊「克盡己任」，亦未有講過政府的不是，質疑張建宗未有為警隊「做過乜」。信內要求張建宗下台及對警隊道歉，否則「全警隊同你勢不兩立」。

根據圖片內的職級肩徽，該職級為俗稱「三粒花」的總督察，為督察職系中最高級。目前該圖片在紀律部隊通訊群組，以及網上討論區流傳。

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張建宗26日見記者，稱元朗襲擊者是暴徒，就事件向市民道歉。（羅君豪攝）

香港警務督察協會主席伍偉基去信張建宗，表明實在難以理解及無法認同司長的言論，強烈希望儘快與司長會面，表達人員對有關言論以及近日事件的看法，以作澄清及還警隊一個公道。

警察員佐級協會更發表措辭強硬的公開信回應張建宗：「那請張司長下達一道命令，指示警隊明天如何應付，指示警隊 以後怎樣執法。如果張司長能帶領香港走出這困局，我代員佐級協會的二萬五千名會員向你『致謝』；相反，如果張司長做不到，是否要向警隊公開道歉？作為政務司司長管理香港致如斯境地，我們是否要代表張司長公開道歉，敬請明示！為了香港福祉，敬請在位人士認真考慮是否有能力帶領公務員，若能力不足，退位讓賢對公務員及香港市民均是好事。香港警察只會為法治而戰！！」

退休警：張建宗「為官避事平生恥」

另外有一群退休警務人員，去信特首，譴責張建宗的道歉論。信中指張建宗的言論，是沒有脊梁的態度，認為警隊一直迎難而上，質疑張建宗憑什麼代表警隊道歉，代表警隊跪地，更指張建宗沒有資格做政務司司長，欠香港警隊道歉，更指他「為官避事平生恥」。

張建宗向市民道歉後，有退休警務人員去信特首，譴責張建宗的道歉論。

張建宗今日（26日）見記者，被問及警方於7.21晚上接獲市民報案至趕到現場共用了39分鐘，惟未有道歉，政府是否願意道歉。張建宗隨即表示「絕對願意」，同時又指事件導致市民感到不快「如果想政府承擔責任，我覺得係責無旁貸」。

記者遂再追問「會唔會同市民道歉」，張建宗則指倘市民認為警方的處理手法，與市民期望有落差「絕對願意就處理手法向市民道歉」。

西鐵元朗站周日（21日）晚上發生無差別襲擊途人事件，導致45名市民受傷。警方至今從未就當晚的處理手法致歉，昨日（25日）記者會中被三度追問仍拒絕回答，僅稱「與市民期望有少少落差」。