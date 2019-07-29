【逃犯條例】港澳辦多次重申撐林鄭　呂秉權：北京仍盼港內部解決

國務院新聞辦公室今天（29日）罕有地就香港當前局勢的立場和看法舉行新聞發布會，國務院港澳事務辦公室新聞發言人強調，中央對特首林鄭月娥和特區政府一直以來的工作是充分肯定，中央政府將繼續堅定地支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，同時堅決支持香港警方嚴正執法和支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。 採訪中國新聞多年的浸會大學新聞系高級講師呂秉權指出，是次記者會只是重彈舊調，用字尚算平和，未有把事件升級，對於特首林鄭月娥和警隊支持，只是基本表態，反映中央背後仍希望繼續由香港自行解決內部問題。

楊光在記者會多次表揚警隊，指特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力。

中央強調充分肯定林鄭工作



新聞發言人楊光在開場發言提出「四大支持」，包括中央政府堅決支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。楊光指出，在中央政府和祖國內地的大力支持下、在林鄭月娥和特區政府的帶領下，港人定能夠把香港管理好、建設好、發展好。

其中楊光更在記者會多次表揚警隊，指特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，藉此記者會機會向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的「優秀香港警察」，致以崇高的敬意。

《南華早報》記者發問時提到根據港大民研調查，林鄭月娥的評分已跌到了新低，問到中央如何評價她在過去一兩個月的表現，認為她是否合適繼續執政。發言人重申，中央對特首林鄭月娥和特區政府一直以來的工作是充分肯定，又指注意到特區政府已就修例工作做出認真的總結和反思，林鄭亦已表示會改變施政風格，更開放、更包容地聽取民意，亦有不少市民在默默地支持行政長官和特區政府的工作。

呂秉權指出，是次記者會出席的官員只是發言人級別，若有重大政策宣布和改動，出席的官員至少是副主任級別。呂秉權指出，是次記者會只是重彈舊調，用字尚算平和，未有把事件升級，僅談到暴力、激進等字眼，未有用上顏色革命等相對較嚴肅的形容詞。

呂秉權又指出，記者會上中央向林鄭月娥和警隊表達支持，只是基本表態，北京背後仍希望繼續由香港自行解決內部問題。他特別提及有記者問到會否出動解放軍到港，發言人亦刻意從技術層面回答，可見中央仍希望香港內部解決是次風波。

呂指出自6月起，不論特區政府發表甚麼言論和聲明，話語權仍在示威者一方，在國際譽論上，仍是對示威者比較同情，北京一直處於下風，故港澳辦是次即使沒有新訊息公布，亦希望透過召開記者會爭奪話語權。

呂秉權認為，港澳辦就普選的說法，反映「8.31」框架的「緊箍咒」仍然存在。（資料圖片／盧翊銘攝）

「8.31」框架「緊箍咒」仍存在



有傳媒問及普選問題，港澳辦發言人回應時表示，香港的選舉方式是由《基本法》和香港相關法律所規定的，無論是現在還是以後，中央會按照法律的規定循序漸進地來發展適合香港實際情況的民主制度，強調「在這點上中央的立場是始終如一的，又指香港選舉的法律基礎是《基本法》、全國人民代表大會常務委員會的有關決定和香港本地的選舉法律。

呂秉權認為，此說法反映中央不希望把選舉制度和修例風波相題並論，亦反映「8.31」框架的「緊箍咒」仍然存在。

728衝突現場，防暴警於中、上環兩面夾擊，並於中上環一帶發射催淚彈驅散示威者，示威者擲回還擊。（資料圖片／李澤彤攝）

官媒發問仍提「違法達義」 呂：或反映北京未充分掌握港形勢



中央廣播電視總台央視記者在記者會獲得發問首條問題，該記者問到現在香港社會有人鼓吹暴力和主張「違法達義」。呂秉權指，這類記者會的提問次序和安排，早在記者會前「打晒招呼」，而央視作為官媒，問題的字眼必定是中央獲許可，惟「違法達義」在香港已經過時和「Out晒」，已無人修例風波中提出和主張，反映中央未必充分掌握香港形勢，與民情脫節。