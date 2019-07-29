【逃犯條例】港澳辦支持林鄭施政　民建聯：合情合理　非火上加油

香港反修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，並觸發連場的激烈警民衝突。國務院新聞辦公室今日（29日）下午3時舉行新聞發布會，首次回應香港當前局勢。港澳辦新聞發言人楊光表示，中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪人士。 民建聯今午會見傳媒，就就國務院港澳辦有關香港當前局勢的記者會作出回應。民建聯主席李慧琼表示，中央充分理解本港現況，展示對香港發生一連串事件的關心，且提出3個具體期望，民建聯予以肯定和支持。被問到港澳辦記者會上能否解決問題，還是「火上加油」，她稱期望能夠回應市民訴求，指香港人期待和樂見中央發言，又指中央說法合情合理，符合市民普遍期望，「睇唔到會火上加油」。

李慧琼表示，港澳辦記者會上支持林鄭施政，不認為會火上加油。(余俊亮攝)

李慧琼續指，現時最重要是「平亂、安定人心」，指市民擔心衝擊何時來到自己社區，及擔心每天所穿衣服的顏色，直言不平亂，其實事情很難說下去。

她又同意港澳辦發言人楊光指出，成立獨立調查委員會未能制止本港當前發生的暴力行為，她指出現時示威者訴求不停增加，沒有人能確保做了一點，社會就能夠恢復寧靜，因現時沒有「大台」、沒有領袖，指「無一個靈丹妙藥可以即刻做」。



反修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，並觸發連場的激烈警民衝突。（資料圖片/余俊亮攝）

李慧琼又指出，特首及問責官員應主動積極回應，引述外國例子皆是主要領袖落區，跟市民溝通解決方案，她希望政府更加主動聆聽各界別聲音，以顯示決心。她坦言，官員過去不夠積極主動，讓市民看到政府有誠意解決問題，但她重申「平亂」最為重要，希望警方儘快恢復社會秩序及安寧。