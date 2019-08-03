【逃犯條例】反暴力集會　元朗伯：你哋唔入嚟搞事白衣人唔會搞你

新界鄉議局早前決定包車，接載村民出席建制組織今日(3日)在港島舉行的「希望明天」集會，現場亦有新界人自發出席，包括一名住元朗的阿伯。 對於7.21元朗無差別襲擊，他認為「你哋（年輕人）唔入嚟搞事，人哋（白衣人）唔會搞你啦」。

對於7.21元朗無差別打人，元朗阿伯（右）表示，「你哋（年前人）唔入嚟搞事，人哋（白衣人）唔會搞你啦」。（陳欣彤攝）

這名元朗阿伯怒斥早前於元朗發生的種種事件，形容滋事份子非示威者，而是「暴徒」，指「暴徒」口中的「光復元朗」根本不存在。對於7.21元朗無差別襲擊，他指「你哋（年輕人）唔入嚟搞事，人哋（白衣人）唔會搞你啦」。

他一名年屆70的友人亦表示近日年輕人示威活動後，頻發生暴力事件，斥「你哋（年輕人）唔咁暴力，警察又點會咁對你哋」，直指香港人指鹿為馬、顛倒是非，因此結伴與友人從元朗坐巴士到維園聲援警察。

吳女士近來多次出席撐警集會，更自發擔任義工。（陳欣彤攝）

從內地來港30餘年，自言從未參與遊行示威，年屆50的吳女士近來多次出席撐警集會，更自發擔任義工。她認為近月香港十分混亂，目睹很多暴力行為，對學生及警務人員皆受傷感到痛心，但近來頻發生暴力事件，她則十分不支持，因此前來參與集會支持警方。她指「學生係我哋嘅未來」，認為示威者表達訴求皆因對社會的不滿，稱「不捨得學生被打」，但形容「你哋（示威者）唔打佢（警察），佢又唔會打你哋」。被問到是否得悉示威者的訴求，她稱略知訴求有關修例，「邊到犯法就去邊到」，指不知道訴求正確與否及是否有好處，指學生自行判斷，強調遊行示威表達訴求可以，但絕不接受暴力。

對於警方執法備受爭議，她指現時警方「兩邊不是人」，執法與不執法均被指罵，直言不知警員該如何做，認為警員現時很辛苦。她寄語，希望雙方能商討，讓香港回復文明社會，指港人一定要和平。

吳女士又指，自告奮勇擔任義工因擔心集會會有混亂情況，希望協助維持秩序。

羅女士認為示威者暴力不斷升級，因此與友人自發前來支持警察執法。（陳欣彤攝）

年約50的羅女士一直都沒有參與示威活動，除了近來的撐警集會，她認為示威者暴力不斷升級，因此與友人自發前來支持警察執法。她提到，近來很多很多傳媒一直渲染「暴力無罪、『黑警』有罪」，但她認為若非示威者滋事，使用暴力，造成「暴亂」，警務人員又「點會搞你」，揚言「唔通我係屋， 會有人嚟打我咩」。她稱自己並非「萌塞」，指不介意有市民表達意向，因每人都擁自由表達意見的權利，但直言示威者怎可只說自己正確，而與己見不一樣的市民便斥他人不對。