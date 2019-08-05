【8.5罷工】避答「警察打人」　林鄭：網上傳聞分化警隊政府關係

已兩星期未有公開見傳媒的特首林鄭月娥，早上在各司局長陪同下現身回應今日發起的全港大罷工。近40分鐘的記者會上，現場記者輪番追問近日警察在各區追捕示威者時打傷市民的行徑，但林鄭月娥都未有正面回應如何處理，僅指有人透過網上傳聞動搖香港市民信心，「分化社會、警隊內部以及警隊與政府的關係」。 之後有記者追問林鄭會否讉責警方暴力行為及公務員參與罷工的問題，惟林鄭稱公務員問題交由政務司司長張建宗回應，便轉身讓出「咪兜」位。現場一眾傳媒再三要求林鄭親自回答，惟她未有理會。

有記者追問林鄭會否讉責警方暴力行為，以及公務員參與罷工的問題，林鄭隨即表示由政務司司長張建宗回應公務員問題。(高仲明攝)

記者會首15分鐘由林鄭月娥及兩名司長輪流發言，在答問時間林鄭先回答了《商業電台》及《蘋果日報》記者提問，之後一連回應多條英語傳媒的問題，結束時用廣東話說「多謝大家」，便打算轉身離開。

現場記者見狀大為緊張，蜂擁提問要求她回應有市民被警察打的情況。其中有記者提到，有市民被警察打、有女仔在街上被警察扯甩褲，他們可以怎樣追究。另外有人指過去數日香港進入了沒有管治狀態，有人擔心政府會否出動解放軍治港。

林鄭月娥回應指，近日網上有很多謠傳，政府正密切監察不斷在網上發放的傳聞，單單在星期六已經發出三個新聞公報澄清傳聞不確切，包括實施宵禁、出動解放軍、以及新身份證能離遠讀取晶片資料。

她稱情況反映今次面對的危機遠超於條例修訂，有人不斷透過網上傳聞動搖香港市民信心，分化社會、警隊內部以及警隊與政府的關係，最終目的是希望摧毁香港。

其後有記者追問林鄭會否讉責警方暴力行為，以及公務員參與罷工的問題，林鄭隨即表示由政務司司長張建宗回應公務員問題，然後走到「咪兜」旁的位置。

不滿林鄭「交波」張建宗 記者: 麻煩你行返去中間

林鄭此舉令現場記者大為不滿，紛紛向林鄭高呼「需要你答呀」、「唔係佢呀」、「唔好再俾司長答呀」、「公務員係由特首管治，麻煩你行返去中間」，有記者向已經走到台前的張建宗說「司長唔好咁呀」，惟張建宗稱「禮貌上我要回應咗呢個問題先。」