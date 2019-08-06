【8.5罷工】港九多區衝突　蔣麗芸發網上投票：應請解放軍協助嗎

反修例示威抗爭持續，民眾昨日在全港發起「三罷」及於7區集會，港九多區出現衝突，交通混亂。民建聯立法會議員蔣麗芸今午（8日）在fb專頁發起投票，指香港示威不斷，警隊疲於奔命，問網民「應請解放軍協助嗎」？ 蔣麗芸接受查詢時表示，她個人認為現階段未有需要出動解放軍，即使昨晚的情況已經是無法維持治安的狀態，但今日社會已經恢復平靜，「一日半日混亂就當打風咁囉」，但倘情況持續下去，就很難說清。

民建聯立法會議員蔣麗芸在fb專頁發起投票，問網民是否支持出動解放軍。（蔣麗芸fb圖片)

反修例運動持續，在政府未有積極回應示威者的五大訴求情況下，抗爭行動越演越烈，多區的居民及交通受影響。民建聯立法會議員蔣麗芸今日在facebook發貼文，指「香港示威騷亂不斷，警察疲於奔命，當警方無法有效維持治安時，你認為應請解放軍協助嗎？」雖然動議得到逾兩千個讚好支持，但部分網民的留言卻相當「辛辣」，有留言稱「按讚後，可否請Ann您站在最前，帶領城管鎮壓？」和「支持Ann姐帶領香港玉石俱焚」等，亦有有說問：「有無得揀Ann姐做特首」。截至今日(6日)晚上7時半，帖文至少獲4400讚好及360「嬲嬲」。

蔣麗芸接受查詢時表示，由於國今早務院港澳辦發言人在記者會中，被問到會否出動解放軍時，有提及駐港部隊會依照《基本法》和《駐軍法》相關規定行事，故她發起投票收集網民意見。她稱，昨晚多區出現示威衝突事件，交通陷入癱瘓狀況，某程度上可以說是「警方無法有效維持治安」。不過，今日市面已經恢復平靜，「一日半日混亂就當打風咁囉」，但倘情況持續下去，就很難說清。她認為，現階段還未至於要出動解放軍維持秩序，政府仍有能力解決困局，促請特首林鄭月娥多面對市民，解釋政府的立場和態度。

蔣麗芸說，她明天將會到深圳出席國務院港澳辦和中聯辦就香港當前局勢舉行的座談會，若趕得及分析收集所得的民調結果，她會向有關方面反映。