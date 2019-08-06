【逃犯條例】警方每日開記招　民陣：政府勿再躲於盾牌與槍炮之後

8月5日罷工集會早上，政府宣布最近每日舉行記招，至今是連續第二日。民間人權陣線指，政府及警方每日進行記招，並非作出溝通，而是不斷譴責示威者，對民怨火上加油。

指記招針對示威人士口號大做文章

民陣稱，政府記招針對示威人士口號大做文章，上綱上線，卻完全逃避回應實質訴求。

民陣認為，此舉一方面轉移視線，欲將矛頭從警察公然濫權的事實中移走，二則將謊言一再重複，以求在輿論洗底。又指出政府完全沒有自省一切民怨的根本，在於政府完全漠視五大訴求。

民陣認指出，訴求一天不獲滿足，示威不會停止。

民陣表示，由6月12日開始，警察多次對示威人士（包括已獲不反對通知書的遊行及集會活動）「施以致命武器、致命佈陣」。如此不合比例的武力，已令市民對警隊信心盡失。又指出7月21日元朗恐襲，警隊不單當天不作為，「任由黑社會無差別地毆打傷害途人及記者」，至現在仍放軟手腳，未有快速將涉事暴徒緝捕歸案。

不設獨立調查委員會 無法重建市民信心

至於有訴求希望成立獨立調查委員會，民陣表示監警會的法定權力不能替代獨立調查委員會。若不設立獨立調查委員會，本港的法治及市民對執法人員的信心將永遠無法被重建。

民陣呼籲政治問題政治解決，政府勿再躲於盾牌與槍炮之後，以警察做棋子。更不應在港難當前龜縮放假，立即回應五大訴求，成立獨立調查委員會。