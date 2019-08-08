【浸大生被捕】毛孟靜：方仲賢被捕顯然屬「政治檢控」

警方下午4時召開例行記者會，承認前晚在浸大學生會會長方仲賢搜出的10支「鐳射槍」均沒有電池，警方放置電池是作基本測試，強調無意影響司法程序，又指昨晚太空館外的公眾活動，市民和平進行無需干預，亦未有到場取證，是因留意到活動未見有參與人士用鐳射筆向人照射，而是照射向太空館外牆。

民主派會議召集人毛孟靜表示，警方無干預昨晚幾千人在太空館外使用鐳射筆，但相較浸大學生會會長方仲賢獨自購買鐳射筆被捕，顯然屬於「政治檢控」，要求警方交代清楚。