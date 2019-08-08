【浸大生被捕】毛孟靜：方仲賢被捕顯然屬「政治檢控」

撰文：李偉欣
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警方下午4時召開例行記者會，承認前晚在浸大學生會會長方仲賢搜出的10支「鐳射槍」均沒有電池，警方放置電池是作基本測試，強調無意影響司法程序，又指昨晚太空館外的公眾活動，市民和平進行無需干預，亦未有到場取證，是因留意到活動未見有參與人士用鐳射筆向人照射，而是照射向太空館外牆。
民主派會議召集人毛孟靜表示，警方無干預昨晚幾千人在太空館外使用鐳射筆，但相較浸大學生會會長方仲賢獨自購買鐳射筆被捕，顯然屬於「政治檢控」，要求警方交代清楚。
毛孟靜指方仲賢獨自購買鐳射筆被捕，屬「政治檢控」。 (李偉欣攝)
至於警方放電池入屬於證物的鐳射筆內作測試，毛孟靜就批評做法是匪夷所思。
此外，毛孟靜又批評，警方發放不盡不實消息誤導市民 。警方在記者會中指，使用任何武力及清場前，一般會於當區進行大型通知，包括用大聲公及舉旗，亦會不定時於社交媒體上呼籲市民離開現場，避免於驅散時受影響。但毛說，她日前在深水埗警署外協助調停事件，惟解說不足10秒後，警方已向人群施放催淚彈，質疑警方的行動「興起就嚟」，非常隨意。她又呼籲，警方不要再迴避記者的提問，例如要正常解釋為知使用過期的催淚彈，否則記者會的說服力非常低。