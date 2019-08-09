【逃犯條例】網傳荃灣周六有人製造事端　議員向警方表達關注

《逃犯條例》爭議引發多場暴力事件，8月5日晚上荃灣有白衣人襲擊黑衣人。近日網上傳出，周六（10日）荃灣會再次出現黑社會斬人事件，引起各界關注。

民建聯立法會議員陳恒鑌，今日（9日）就近日網上有人將會在荃灣製造事端，向荃灣警區副指揮官游國強表達關注。

陳恒鑌引述警方表示，已經留意到網路上相關的流傳，會加強情報收集、巡邏和戒備，嚴厲打擊罪案。

公民黨立法會議員郭家麒，今日亦聯絡荃灣警區指揮官，要求警方加強警力，防止暴力事件再次發生。

他表示，早前多區發生有組織襲擊市民事件，警方均未能及時地達現場。今次再有同類消息流傳，令人擔心事件屬實，居民人心惶惶。

荃灣區全體區議員和荃灣撲滅罪行委員會，今日與荃灣警區指揮官會面。（黃偉傑facebook）

梁耀忠去信盧偉聰 促儘早部署

街工立法會議員梁耀忠亦表示，已去信警務處處長盧偉聰，指在WhatsApp廣泛流傳一段錄音，「內容是關注星期六下午有黑社會在荃灣『斬人』」，警告市民切勿前往該區。

梁耀忠認社，警方「密切留意」事件發展不足以讓公眾釋除疑慮，又指有不少荃灣區商舖更表示當日會提早關門，社區人心惶惶。

他去信警務處處長盧偉聰，希望警方儘早部署。

區議會主席：警方承諾有足夠警力制止暴力事件

荃灣區議會主席黃偉傑今日安排該區全體區議員和荃灣撲滅罪行委員會，與荃灣警區指揮官會面。他引述警方表示正密切留意有關情報，理解公眾憂慮，並承諾會作出適當部署，確保有足夠警力制止暴力事件發生，又表示對於網上的揣測，市民不應過於恐慌。

黃偉傑表示，不論顏色或立場，任何暴力事件都不能接受，需要嚴肅處理。又懇請社會各界保持冷靜克制，無論任何情況均不應訴諸暴力。

他又呼籲市民留意警方消息及局勢發展，並盡可能避免前往可能發生衝突的地點。