【逃犯條例】林鄭記招先處理經濟提問惹爭議　特首辦指會作改善

特首林鄭月娥今天(9日)與財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華,以及多名商界代表在特首辦見記者,不過記者會安排惹起爭議。 政府新聞處在安排記者提問時,稱先處理有關本地經濟問題,其後再處理其他範疇的提問,最終林鄭在回答《經濟日報》和《香港01》廣東話問題、《南華早報》和《金融時報》的英文問題,以及《中新社》的國語問題,共五條問題便轉身離開。有在場記者立即對有關安排表達不滿,質疑是迴避記者提問政治問題,直指「(林鄭)以後係咪唔答政治問題?」 特首辦回應表示,是次記者會希望就本地經濟議題作出解説,故主持人在安排傳媒提問時,先處理有關經濟的提問,及後現場記者的問題除涉及本地經濟外,亦已包括其他範疇,而行政長官亦有回應,又指若主持安排引起混亂或不便,日後必會作出改善。

林鄭指香港經濟下行情況如海嘯。(盧翊銘攝)

記者會上,林鄭月娥先發言約十分鐘,其後安排傳媒提問。負責主持記者會的特首辦助理處長(傳媒)姚繼卓稱,因今天記者會主要談及經濟問題,故先處理有關本地經濟的提問,其他提問容許處理。

其後,姚繼卓即邀請《經濟日報》記者發問,該記者問到中小企因示威、衝突面對困境,問到林鄭會否有措施支援中小企渡過難關,又問否成立獨立調查委員會和調查警權過大問題,處理目前的示威情況。《香港01》其後問林鄭會否派錢、現階段是否不會成立獨立調查委員會,及有否直接方式安撫示威者。

林鄭隨後回答《金融時報》和《南華早報》的英文問題,其中《南華早報》問及是否與商界會面便可解決當前政治問題,及有人主張玉石俱焚(If we burn, you burn with us.)。

回答兩條英文問題後,不少記者高呼有經濟問題欲發問,惟最終接受《中新社》的提問,問及如何解讀港澳辦、中聯辦座談會的訊息,回答《中新社》後,林鄭即轉身離開。

是次記者會安排惹起記者不滿,質疑是迴避記者提問政治問題,直指「(林鄭)以後係咪唔答政治問題?」

特首辦回應表示,是次記者會希望就本地經濟議題作出解説,故主持人在安排傳媒提問時,先處理有關經濟的提問,及後現場記者的問題除涉及本地經濟外,亦已包括其他範疇,而行政長官亦有回應,又指若主持安排引起混亂或不便,日後必會作出改善。

政府新聞處晚上出稿,只有行政長官會見傳媒開場發言,附片亦到林鄭回應完畢《中新社》提問後轉身離開便完結,未見隨後記者表達不滿的片段。