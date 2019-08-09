【逃犯條例】林鄭記招先處理經濟提問惹爭議　特首辦指會作改善

特首林鄭月娥今天(9日)與財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華，以及多名商界代表在特首辦見記者，不過記者會安排惹起爭議。 政府新聞處在安排記者提問時，稱先處理有關本地經濟問題，其後再處理其他範疇的提問，最終林鄭在回答《經濟日報》和《香港01》廣東話問題、《南華早報》和《金融時報》的英文問題，以及《中新社》的國語問題，共五條問題便轉身離開。有在場記者立即對有關安排表達不滿，質疑是迴避記者提問政治問題，直指「（林鄭）以後係咪唔答政治問題？」 特首辦回應表示，是次記者會希望就本地經濟議題作出解説，故主持人在安排傳媒提問時，先處理有關經濟的提問，及後現場記者的問題除涉及本地經濟外，亦已包括其他範疇，而行政長官亦有回應，又指若主持安排引起混亂或不便，日後必會作出改善。

林鄭指香港經濟下行情況如海嘯。（盧翊銘攝）

記者會上，林鄭月娥先發言約十分鐘，其後安排傳媒提問。負責主持記者會的特首辦助理處長（傳媒）姚繼卓稱，因今天記者會主要談及經濟問題，故先處理有關本地經濟的提問，其他提問容許處理。

其後，姚繼卓即邀請《經濟日報》記者發問，該記者問到中小企因示威、衝突面對困境，問到林鄭會否有措施支援中小企渡過難關，又問否成立獨立調查委員會和調查警權過大問題，處理目前的示威情況。《香港01》其後問林鄭會否派錢、現階段是否不會成立獨立調查委員會，及有否直接方式安撫示威者。

林鄭隨後回答《金融時報》和《南華早報》的英文問題，其中《南華早報》問及是否與商界會面便可解決當前政治問題，及有人主張玉石俱焚（If we burn, you burn with us.）。

回答兩條英文問題後，不少記者高呼有經濟問題欲發問，惟最終接受《中新社》的提問，問及如何解讀港澳辦、中聯辦座談會的訊息，回答《中新社》後，林鄭即轉身離開。

是次記者會安排惹起記者不滿，質疑是迴避記者提問政治問題，直指「（林鄭）以後係咪唔答政治問題？」

特首辦回應表示，是次記者會希望就本地經濟議題作出解説，故主持人在安排傳媒提問時，先處理有關經濟的提問，及後現場記者的問題除涉及本地經濟外，亦已包括其他範疇，而行政長官亦有回應，又指若主持安排引起混亂或不便，日後必會作出改善。

政府新聞處晚上出稿，只有行政長官會見傳媒開場發言，附片亦到林鄭回應完畢《中新社》提問後轉身離開便完結，未見隨後記者表達不滿的片段。