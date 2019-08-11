【大埔遊行】警方聲明：激進示威者四處縱火　共拘捕十六人

警方晚上發出聲明，譴責昨日（10日）的大埔遊行，影響各區，出現破壞法紀及暴力行為。

大埔太和路警方再度舉蓋旗。（郭倩雯攝）

警方表示早前接獲申請，擬於昨日（八月十日）下午在大埔區舉行公眾活動。由於相關活動的風險相當高，警方向申請人發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知書。公眾集會及遊行上訴委員會亦就該申請舉行聆訊，並駁回該上訴。可是昨日大批示威者於大埔集結，佔據行車綫，並到其他地區作出暴力行為，罔顧其他市民的人身安全，警方予以譴責。

強力激光照射警務人員

示威者於多個地方，包括大埔、沙田、大圍、九龍塘、尖沙咀及紅磡海底隧道等，以鐵馬及路牌等雜物，於馬路上設障礙物，癱瘓交通。有示威者以強力激光照射警務人員，部分暴力示威者向警務人員及尖沙咀警署投擲雜物及石頭。有激進示威者於多個地點縱火，包括於尖沙咀警署外，及九龍塘近沙福道燃燒雜物，罔顧他人安危，亦嚴重影響警署服務。

警方曾透過現場廣播、社交媒體及新聞公報，呼籲示威者盡快離開。經多次警告無效後，警方在多個地區，包括尖沙咀及大圍等展開驅散行動。警方因應各地點的情況，使用適當武力，包括施放催淚煙，以制止暴力行為。

共拘捕十六人 涉非法集結、襲警

警方於行動中，共拘捕十六人，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊警務人員及妨礙警務人員執行職務。警方重申任何人士參與未經批准的集結，屬違法行為。警方強調會對所有暴力及違法行為嚴正執法