【陳茂波派糖】民建聯經民聯指來得及時　黃碧雲：迴避政治危機

政府修訂《逃犯條例》引發示威浪潮，在經濟方面，不少行業不滿示威影響市道。財政司司長陳茂波今日（15日）公布一系列支援企業和市民的措施，包括全免薪俸稅及利得稅。 民建聯表示，支援企業及市民的紓緩措施來得及時及有必要，民主黨黃碧雲則批評派錢迥避政治危機。 部分措施要經立法會修例，若受損的立法會大樓趕得及10月修復，政府屆時便有機會向立法會提交相關附屬法例，展開立法程序。

黃碧雲（右）批評政府派錢迥避政治危機。（李澤彤攝）

民主黨立法會議員黃碧雲認為，政府模糊焦點，透過派錢迥避目前的政治危機，她指出若政府不解決現時面對的政治危機，回應市民的五大訴求，市民的怨氣無法消解，「錢會收，但街照上」。

同黨的林卓廷亦認為，現時是政治問題影響本地商家、外資信心及市民消費，政府需解決三害，即警察濫權、黑社會肆虐及特首林鄭月娥漠視民意，市民才會有信心，經濟真正振興。他形容派錢是收買不到市民的良心和對公義的追求。

建制派方面，民建聯指措施來得及時，主席李慧琼稱，香港面對外圍因素如中美貿易戰和內部的修例風波，經濟受衝擊，政府的紓困措施如如免牌費可以減輕企業負擔及提升市民消費意慾。立法會議員陳恒鑌更指措施是「來得合時，聽到民意」。

民建聯期望當局能在立法會新年度展開後盡快通過相關法案，迅速推出相關措施。民建聯又透露，上月底向陳茂波提出11項單次紓困措施建議，政府接納了當中多項提議，包括向全港幼稚園及中小學生一次性發放2500元開學津貼等。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓亦認為，措施推出適時及有必要，不過似乎只集中援助基層及中小企，再一次忽略中產階層及專業人士。

民建聯表示，政府推出的支援措施來得及時。圖為民建聯主席李慧琼。（資料圖片／余俊亮攝）

經民聯對陳茂波派糖表示歡迎，並希望特區政府繼續密切關注本港經濟狀況，切實聆聽市民和業界聲音，進一步「撐企業、保就業、惠民生」。

政府最終能否如願派糖呢？其中一項因素與立法會大樓有關。

根據政府文件，27類豁免政府收費建議中，其中19類須修訂附屬法例，政府將於10月向立法會提交相關附屬法例，進行先訂立後審議的程序。部分支援措施需要額外資源，政府會盡快向立法會申請撥款批准，至於寬免稅務措施，稅務局要於立法會通過法例後發出2018/19課稅年度的評稅通知書。

換言之，若立法會大樓趕得及10月修復，立法會便有機會就措施展開立法程序。