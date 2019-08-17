【政壇諸事町】張建宗「大內總管」新人　曾得罪葉劉？

政務司司長張建宗擔任此職逾兩年半，一向被指是「工作狂」，甚至有病也繼續上班。身為他的「大內總管」政務助理，亦是「有氣無掟抖」，早前擔任近4年該職位的劉理茵（Candy）終於調職，與加入張建宗幕僚的鄭嘉慧對調部門，鄭嘉慧除了與特首林鄭月娥洋名Carrie一樣，今年初原來在立法會得罪行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，看來她未來也要謹慎行事。

新加入張建宗內閣的鄭嘉慧（前排右二），今年初原來在立法會得罪行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀。（政府新聞處）

司局長政務助理是首長級第2級（D2）政務官，通常都是協助司局長處理大小事務，是近身人物之一，尤其是擔任司長政務助理的政務官，以往都能官運亨通。

今年1月，當時為財經事務及庫務局首席助理秘書長（財經事務）的鄭嘉慧，曾與葉劉有「牙齒印」。事緣立法會財經事務委員會開會，討論房地產投資信託基金守則，鄭嘉慧代表財庫局出席會議。葉劉一向對領展非常有意見，惟鄭嘉慧表明不會公開評論個別個案，葉劉遂炮轟「人人都知，得一間升（基金）咋嘛，你（鄭嘉慧）當我哋傻架？一開頭就落閘（唔畀議員詢問個別基金情況），你哋保護大企業大財團之心，昭然若揭，完全唔顧小市民嘅痛苦」，後來更拍枱鬧她，質問：「你係咪當我哋傻嘅先？」可憐鄭嘉慧就此中槍，現時她需要陪伴張建宗出入，不時與行會成員及立法會議員見面，看來她將來真的要謹慎行事。

曾任前特首曾蔭權時代的特首辦助理處長（傳媒）的何小萍（左一），數年前赴德國擔任香港駐柏林經貿辦處長，返港後留在商務及經濟發展局，最近更在局內升官，擔任D3的商務及經濟發展局副秘書長（工商）。（政府新聞處）

吳麗敏則平調擔任食物及衞生局副秘書長（食物），負責有關食物供應、食物安全及標準、規管奶粉出口管制和降低食物中鹽和糖的政策事宜。（政府新聞處）

另外，曾任前特首曾蔭權時代的特首辦助理處長（傳媒）的何小萍（Betty），2012年中擔任油尖旺民政事務專員，5年前赴德國擔任香港駐柏林經貿辦處長，去年返港後留在商務及經濟發展局，最近更在局內升官，擔任D3的商務及經濟發展局副秘書長（工商），負責監督有關保障消費者政策等工作。

而原任此職位的吳麗敏（Erica），則平調擔任食物及衞生局副秘書長（食物），負責有關食物供應、食物安全及標準、規管奶粉出口管制和降低食物中鹽和糖的政策事宜。吳麗敏曾於2008年獲政府保送到倫敦商學院修讀管理科學碩士課程，亦曾任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長。