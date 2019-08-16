【陳茂波派糖】批無視社會死結　街工：市民不信警方不偏不倚

因《逃犯條例》修訂和警方被指濫權所引發的反修例風暴重挫政府管治威信，財政司司長陳茂波則宣布一系列紓困措施，當中包括「撐企業」和針對一般市民的「紓民困」部份。 街坊工友服務處（街工）今日（16日）發聲明，指「政府無視社會死結，小恩小惠難平民憤」。聲明指出「現時香港並非單單面對經濟問題，更嚴重的是深層社會矛盾，可惜政府對此隻字不提」，認為很多市民憂慮的是政治權利日益倒退，「法制崩壞」，人身自由無法得到保障；而在7.21事件中，市民目睹白衫人有組織地向市民無差別施襲，卻至今未有人被撿控，市民對於政府維持本地治安的能力，以及警方可否不偏不倚地執法，變得毫無信心。

街工認為，政府未有處理社會上市民大眾的訴求下，急於頒佈經濟紓困措施，儘管財政司司長陳茂波否認推出紓困措施是為舒緩修例風波，但實在令人難以相信，政府不是以經濟手段去挽救民望。（資料圖片/洪嘉徽攝）

街工表示，政府提出的措施，無疑會為部分市民帶來舒緩作用，及可解燃眉之急，但目前香港並非僅面對經濟問題；而「派糖」措施正反映政府未能理解市民對政府的不信任危機。

街工認為，政府未有處理社會上市民大眾的訴求下，急於頒布經濟紓困措施，儘管陳茂波否認推出紓困措施是為舒緩修例風波，但實在令人難以相信，政府並非以經濟手段去挽救民望；又指如政府認為推出「派糖」措施，就能解決「政治爭拗」，是對「民情錯誤理解，更是本末倒置、藥石亂投的策略」。

街工亦批評，一次性紓困措施未能惠及社會各持分者，形容做法是「小恩小惠，可解渴，卻不能解餓」。街工又批評，政府多次強調本港經濟不景，卻無應對良方，反而把責任諉過於示威者，認為「解鈴還需繫鈴人」，特首林鄭月娥必須正視社會現狀，回應民間五大訴求，才能令社會重回正軌。

街工要求政府認清社會矛盾因由，並回應民間五大訴求，即完全撤回《逃犯條例》修訂、撤回暴動定性、停止大搜捕並撤銷所有抗爭者控罪、成立獨立調查委員會，調查警察涉嫌「濫暴」及涉嫌元朗「警黑勾結」事件、重啟政改，全面落實真正的雙普選。