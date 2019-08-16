【陳茂波派糖】中小企指措施功效不大　學者批做法是公務員心態　

政府推《逃犯條例》修訂引發社會動盪，加上中美貿易戰、內地經濟減速，本港經濟陰霾密布。財政司司長陳茂波昨日（15日）宣布一系列紓困措施，樹仁大學經濟及金融學系副主任袁偉基在一個電台節目中指措施顯示政府對未來經濟非常悲觀，但做法是「公務員心態」，認為全民派錢更實際。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則表示指針對企業的措施是「有好過無」，功用不會很大。

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▼即睇政府各項紓困措施▼

袁偉基措施是針對未來兩季進行的防禦措施，指政府調低今年經濟增長預測，可見政府對未來經濟非常悲觀。不過，他批措施只是公務員心態，針對經濟不景氣而做一些事，但效用或許不大。他認為，措施是間接的，大多基層家庭及長者在派糖後會將資助金儲起，加上近日消費環境受示威活動影響，未必會帶動經濟，建議全民派錢更實際。

袁偉基認為，受中美貿易戰及英國脫歐等因素影響，未來外圍經濟環境只會越來越差，而本港內部消費不振和服務輸出的增長率低，展望下季的經濟增長將會負數，正如政府所言出現經濟衰退。不過，他說如果政府有方法扭轉現時的政治局勢，經濟可以很快復甦。另外，他不贊成網民發起到銀行提錢及把港幣兌換成美錢的不合作運動，因為搔擾香港的銀行及金額系統的后果可以十分嚴重。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦指，第四季的經濟增長亦要視乎政治局勢。他認為措施搞錯對象，無助目前有現金問題的企業。現時已經有中小企業開始出現辭退員工的跡象，「睇唔到好大受惠。」