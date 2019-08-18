【光復紅土】警方譴責示威者塗污、擲蛋、佔路　破壞社會安寧

就昨日（17日）的紅磡及土瓜灣示威活動，警方於晚上發聲明，譴責部份示威者未有按照不反對通知書遊行，途中又塗污、擲蛋、佔路，破壞社會安寧。警方又稱為保護市民，有警員向行人天橋上的施襲者發射一發布袋彈。 警方譴責示威者破壞社會安寧的行為，又呼籲示威者顧及公眾安全及社會秩序。

警方表示，在今日（八月十七日）紅磡的公眾活動中，部分示威者沒有按照不反對通知書所定路線遊行，並曾經佔據和堵塞多條道路，包括太子道西和馬頭圍道。有示威者塗污附近建築物的外牆和捲閘，又投擲雞蛋和雜物。



其後，示威者在旺角警署外集結，向警員照射鐳射光線和投擲雜物，並以雜物堵塞道路，嚴重阻礙交通。警方之後向旺角一帶集結的示威者發出警告，並於大約晚上七時開始進行驅散行動。

示威者投擲鐵桶、垃圾桶和雜物



至晚上約七時，旺角道一帶有大批示威者在附近的行人天橋聚集，其間有示威者向天橋下的警員和警車投擲鐵桶、垃圾桶和雜物，以及用鐳射光線照向在場警務人員。有鐵桶和垃圾桶擊中警車車頂。警方稱嚴重威脅在場的警員、市民及記者安全，又指為保護在場市民，有警員隨後向行人天橋上的施襲者發射一發布袋彈。



示威期間，紅磡、九龍城、旺角和尖沙咀警署報案室一度暫停服務，影響警方為市民提供緊急服務。警方譴責示威者破壞社會安寧的行為。警方又指，一向尊重市民和平表達訴求及參與遊行集會的權利及自由，但亦呼籲示威者顧及公眾安全及社會秩序。