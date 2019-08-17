【光復紅土】政府回應：譴責示威者阻塞交通　行為挑戰法治　

反對修訂《逃犯條例》風波持續兩個多月，有地區人士今日（17日）發起「光復紅土」遊行，經上訴後獲遊行上訴委員會批出不反對通知書，但修訂路線，部分遊行人士到達原訂的港鐵黃埔站終點後，繼續前往至九龍城、旺角等地，期間霸佔道路，影響交通，又有人用雷射筆照向旺角警署。警方清場時發射一枚布袋彈，未有發射催淚彈。 政府於晚上發稿，指有部分示威者偏離原訂路線、阻塞交通，並在警署外集結及投擲雜物，稱行為挑戰香港法治，影響社會安寧，須予以譴責。

「光復紅土」遊行今日舉行，參加者先於海心公園集合。（黃偉民攝）

批示威者破壞立法會議員辦事處

政府於晚上近11時回應遊行，指於九龍城區的遊行示威活動中，有部分示威者偏離經公眾集會及遊行上訴委員會批准、不反對通知書上所訂明的路線，在九龍城區及油尖旺區霸佔路面進行遊行，阻塞交通；沿途有示威者肆意破壞立法會議員辦事處及團體的地區設施，其後更有人在警署外集結及投擲雜物。「這些違法行為挑戰香港法治，影響社會安寧，須予以譴責。」

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「光復紅土」遊行於下午3時許，從海心公園出發，並以黃埔港鐵站為終點。其後，有遊行人士繼續前行至太子、九龍城及旺角等地。其後警方於晚上在旺角區進行清場行動，其間有人在行人天橋上，將垃圾桶擲下，一名警員向天橋上發射一枚布袋彈示警。