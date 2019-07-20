【連儂牆】市民二次創作大埔連儂「靈堂」　陳淑莊前往「潮聖」

周五（19日）凌晨，逾300人突闖大埔連儂隧道搗亂，擺花圈、掠物資，並將「連儂隧道」大字換成「壽終正寢」。事隔一晚，市民將「二次創作」精神發揮得淋漓盡致，不但將「靈堂」保留，並將花圈上原本毛孟靜、何韻詩等人的相片，全換成林鄭月娥及盧偉聰等人。而早前剛完成腦瘤手術的公民黨立法會議員陳淑莊，今日（20日）凌晨亦往大埔連儂隧道「朝聖」，並貼上「撕一貼億」的大字。

不明人士擺放的花圈，原本毛孟靜、何韻詩等人的照片，被換成林鄭月娥、盧偉聰及李家超等人的照片。（賴南秋攝）

凌晨2時許，大埔連儂隧道仍有近40名人士留守。被搗亂後的一日，隧道內的連儂牆已極速變回「memo海」，更出現「HK carry on」的巨型3D摺紙。不明人士在隧道入口擺放的花圈，原本毛孟靜、何韻詩、林卓廷及譚得志等人的照片，亦已被換成林鄭月娥、盧偉聰、李家超及蔣麗芸等人的照片。至於隧道入口「壽終正寢」四個大字則未被拆去，但正中央張貼了林鄭月娥的黑白照。

而早前剛切除腦瘤，現正接受一周5次、共30次電療療程的公民黨立法會議員陳淑莊，今日凌晨零時許，亦曾現身大埔連儂隧道「潮聖」。她事後在facebook專頁表示，「發現大埔人真係超級撒亞人，一日之內起咗連儂隧道3.0之3D版。」她又指，現場令她想起上月200萬人大遊行的場景，其後與同伴合力貼上「大埔連儂隧道」同「撕一貼億」的大字，並指「721再見」。

大埔連儂隧道出現「撕一貼億」的大字報。（賴南秋攝）