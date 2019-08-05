【逃犯條例】譚文豪指三分一空管員罷工 　民航處：會按機制安排

立法會議員譚文豪今日（4日）傍晚在社交媒體轉載一封指稱是「機場前線公務員」發出的通知，內文指政府兩個月來，冷處理反修例運動，縱容前線警員濫用暴力，將香港法治送上絕路，「天氣不似預期，我們沉默應對」、「我們不排除罷工的可能性，直至政府正面回應民間五大訴求」。內文呼籲各界尤其航空界同業，參與全港三罷、七區集會，並對有同事、管理層製造「白色恐怖」予以譴責。有消息人士指，今日已有三分一空管員「病了」，全力支持8月5日三罷的他們，會視乎政府回應，照顧自己健康和按章工作。民航處指，會按既定機制安排人員的工作，並一如以往以專業及盡忠職守的態度為市民提供服務。

行文指，不論是去年颱風「山竹」或今年「韋帕」來襲時，航空交通管制主任在人手緊絀情況下，一直堅守崗位，維持機場24小時的安全運作，稱「守護香港的天空是我們的職責」；但最近香港的天空已經變色。

立法會議員譚文豪在社交媒體轉載「機場前線公務員，帶領香港人守護年輕一代」為題的通知，內容中英對照，提到數月來，特區政府的冷處理，「刻意縱容前線警員濫用暴力，漠視無證綠衫軍在街上執行所謂的『警權』。在民居旁、在商場裡放催淚煙，在鬧市中舉起雷明燈散彈槍」，直斥是把香港長久以來的法治制度送上絕路。行文又指，不論是去年颱風「山竹」或今年「韋帕」來襲時，航空交通管制主任在人手緊絀情況下，一直堅守崗位，維持機場24小時的安全運作，稱「守護香港的天空是我們的職責」；但最近香港的天空已經變色。

行文中指自己無疑是幸運的一群，成長於香港最繁華的時代，考上這夢寐以求的工作，但眼見年輕人花光積蓄，放棄旅行和捱餓站到前線，是為了拯救香港，「每一位都知道付出的不只是一個暑假，是最少十年的牢獄之苦。你們又知道嗎？他們的背包裡都有一封遺書。我們還憑甚麼擁有香港的年輕人呢？」質疑年長一輩有否為年輕人守護著以往汗水換來的成果，「年輕人願以十年的青春守護著我們的未來，我們可以為年輕人站起來，一起為香港、為自由、為良知嗎？」

內容末處呼籲各界，尤其航空業同工參與8月5日的「全港三罷，七區集會」，同時強烈譴責部門有同事、管理層刻意製造白色恐怖；同時提醒同工注意身體、精神及情緒健康，適時尋求醫生的專業意見，以保障航空交通安全，「我們將由即日起按章工作，待時機成熟，我們不排除罷工的可能性，直至政府正面回應民間五大訴求。年輕人，你們並不孤單。作為航空交通管制員，我們的專業與良知，與你們同行，守護我們的未來。」

（Defense Internet NOTAM Service 截圖）

《香港01》接觸的消息人士指，今日（4日）已有三分一空管員「病了」，並即日按章工作，視乎政府回應，「我哋會照顧自己健康和按章工作，希望政府可以用心聆聽市民訴求，確切回應，讓社會重回正軌。」另外亦有消息人士指，收到相關通知，指有20名空管員今日病倒，不排除響應罷工。

根據美國聯邦航空總署Defense Internet NOTAM Service搜尋香港領空代碼的結果，頭一則顯示 「DUE TO REDUCED AIRSPACE CAPACITY, TRAFFIC OVERFLYING HONG KONG FIR VIA IKELA - DOTMI REQUIRES 15 MINUTES FLOW.」、「FLOW CONTROL MAY BE ADJUSTED SUBJECT TO SITUATION AND DISCRETION OF HONG KONG ATS WATCH SUPERVISOR」，消息人士解釋，通知指該時段航程點IKELA到點DOTMI的飛機只准每十五分鐘一班；又指行動不只影響本港航班，亦會影響任何經香港領空的航班，而航班流量管制會根據情況和香港當地考量再作調整。

《香港01》向民航處查詢是否知悉相關消息、以及會否追究罷工員工責任。民航處回覆指，會按既定機制安排人員的工作，並一如以往以專業及盡忠職守的態度為市民提供服務。

受事件影響，初步以下航班需要取消： CX935、CX913、CX939、CX418、CX416、CX568、CX925、CX735、CX715、CX751、CX709、CX797