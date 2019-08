【逃犯條例】譚文豪指三分一空管員罷工 　民航處：會按機制安排

立法會議員譚文豪今日(4日)傍晚在社交媒體轉載一封指稱是「機場前線公務員」發出的通知,內文指政府兩個月來,冷處理反修例運動,縱容前線警員濫用暴力,將香港法治送上絕路,「天氣不似預期,我們沉默應對」、「我們不排除罷工的可能性,直至政府正面回應民間五大訴求」。內文呼籲各界尤其航空界同業,參與全港三罷、七區集會,並對有同事、管理層製造「白色恐怖」予以譴責。有消息人士指,今日已有三分一空管員「病了」,全力支持8月5日三罷的他們,會視乎政府回應,照顧自己健康和按章工作。民航處指,會按既定機制安排人員的工作,並一如以往以專業及盡忠職守的態度為市民提供服務。

行文指,不論是去年颱風「山竹」或今年「韋帕」來襲時,航空交通管制主任在人手緊絀情況下,一直堅守崗位,維持機場24小時的安全運作,稱「守護香港的天空是我們的職責」;但最近香港的天空已經變色。

立法會議員譚文豪在社交媒體轉載「機場前線公務員,帶領香港人守護年輕一代」為題的通知,內容中英對照,提到數月來,特區政府的冷處理,「刻意縱容前線警員濫用暴力,漠視無證綠衫軍在街上執行所謂的『警權』。在民居旁、在商場裡放催淚煙,在鬧市中舉起雷明燈散彈槍」,直斥是把香港長久以來的法治制度送上絕路。行文又指,不論是去年颱風「山竹」或今年「韋帕」來襲時,航空交通管制主任在人手緊絀情況下,一直堅守崗位,維持機場24小時的安全運作,稱「守護香港的天空是我們的職責」;但最近香港的天空已經變色。

行文中指自己無疑是幸運的一群,成長於香港最繁華的時代,考上這夢寐以求的工作,但眼見年輕人花光積蓄,放棄旅行和捱餓站到前線,是為了拯救香港,「每一位都知道付出的不只是一個暑假,是最少十年的牢獄之苦。你們又知道嗎?他們的背包裡都有一封遺書。我們還憑甚麼擁有香港的年輕人呢?」質疑年長一輩有否為年輕人守護著以往汗水換來的成果,「年輕人願以十年的青春守護著我們的未來,我們可以為年輕人站起來,一起為香港、為自由、為良知嗎?」

內容末處呼籲各界,尤其航空業同工參與8月5日的「全港三罷,七區集會」,同時強烈譴責部門有同事、管理層刻意製造白色恐怖;同時提醒同工注意身體、精神及情緒健康,適時尋求醫生的專業意見,以保障航空交通安全,「我們將由即日起按章工作,待時機成熟,我們不排除罷工的可能性,直至政府正面回應民間五大訴求。年輕人,你們並不孤單。作為航空交通管制員,我們的專業與良知,與你們同行,守護我們的未來。」

(Defense Internet NOTAM Service 截圖)

《香港01》接觸的消息人士指,今日(4日)已有三分一空管員「病了」,並即日按章工作,視乎政府回應,「我哋會照顧自己健康和按章工作,希望政府可以用心聆聽市民訴求,確切回應,讓社會重回正軌。」另外亦有消息人士指,收到相關通知,指有20名空管員今日病倒,不排除響應罷工。

根據美國聯邦航空總署Defense Internet NOTAM Service搜尋香港領空代碼的結果,頭一則顯示 「DUE TO REDUCED AIRSPACE CAPACITY, TRAFFIC OVERFLYING HONG KONG FIR VIA IKELA - DOTMI REQUIRES 15 MINUTES FLOW.」、「FLOW CONTROL MAY BE ADJUSTED SUBJECT TO SITUATION AND DISCRETION OF HONG KONG ATS WATCH SUPERVISOR」,消息人士解釋,通知指該時段航程點IKELA到點DOTMI的飛機只准每十五分鐘一班;又指行動不只影響本港航班,亦會影響任何經香港領空的航班,而航班流量管制會根據情況和香港當地考量再作調整。

《香港01》向民航處查詢是否知悉相關消息、以及會否追究罷工員工責任。民航處回覆指,會按既定機制安排人員的工作,並一如以往以專業及盡忠職守的態度為市民提供服務。

受事件影響,初步以下航班需要取消: CX935、CX913、CX939、CX418、CX416、CX568、CX925、CX735、CX715、CX751、CX709、CX797