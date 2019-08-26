戴耀廷：反修例運動是香港民主運動重要階段　根源是要求雙普選

「佔中三子」之一的港大法律系副教授戴耀廷因串謀公眾妨擾及煽感公眾妨擾兩罪罪成，今年四月被判囚 16 個月，即時入獄。戴耀廷其後申請保釋等候上訴，日前獲法庭批准，戴耀廷可以暫時重獲自由。 戴耀廷今（26日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，這次反《逃犯條例》修訂運動是香港民主運動的重要階段，問題根源是港人期望落實雙普選。他認為政府即使成功「止暴制亂」，下一波抗爭或很快出現，情況或更頻密。對於特首林鄭月娥公布構建對話平台，戴耀廷認為沒意思，認為現時的對話平台是由上而下，並不平等。他強調真正對話應由民間組織發起，「當權者落嚟傾」，由民間主導才有意思。

戴耀廷認為，這次反修例運動是香港民主運動的重要階段，問題根源是港人期望落實雙普選。（資料圖片/余俊亮攝）

戴耀廷在節目中表示，這次反修例運動是香港民主運動的階段，從2003年反對《基本法》第23條立法、14年的佔領運動、直至這次的反修例運動，反映出香港人想有代表自己的管治團隊，即雙普選。他認為無論運動會以甚麼形式結束，當一日沒有真普選，民主運動都不會完結。

被問到他會否投入這次運動，戴耀廷指自己的角色與14年的不同，故在8月18日民陣集會都沒有上台發言，只是與太太一同「流水式」集會。對於運動出現「和理非」與「勇武」，戴耀廷稱早在雨傘運動和16年旺角事件已有勇武示威者，認為勇武示威者出現是因為當權者不回應訴求。與現時和14年比較，戴耀廷指現時警方武力升級，勇武示威者人數亦增加，市民比以往更包容勇武示威者。

戴耀廷稱準備入獄至今瘦了二十多磅，他稱在獄中最困難的不是失去自由，而是「會覺得時間多咗好多，多到唔知點用」。（資料圖片/盧翊銘攝）

體諒警員成磨心不會稱他們為「黑警」

面對現時激烈的警民關係，戴耀廷表示，因為政權維持不正當性，故警方成為前線做磨心，被逼與示威者對立。他認為前線面對大壓力，但不能離開工作位置故只有自圓其說，如稱示威者為「曱甴」。他稱明白和體諒警員，故不會稱他們為「黑警」或用粗言穢語罵他們。

戴耀廷稱準備入獄至今瘦了二十多磅，他稱在獄中最困難的不是失去自由，而是「會覺得時間多咗好多，多到唔知點用」，在獄中他仍然可透過電視、報紙、電台接收社會資訊，不過他稱獄中的人不太關心新聞，亦不常談及政治問題。8月5日，他亦有響應外界的罷工活動，在獄中原本負責剪線頭，但當天沒有去領取剪刀，結果遭保安帶至單獨囚禁，他稱單獨囚禁目的是作聆訊，聆訊中他運用其法律知識，強調香港居民應享有罷工權。