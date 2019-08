【佔中九子】全球400學者聯署籲不解僱戴耀廷　港大：依條例跟進

「佔中三子」之一、香港大學法律學院副教授戴耀廷,今年4月被裁定妨擾罪成,最近就定罪及刑期提出上訴,現正保釋等候明年2月24日審理上訴。 全球400多名學者,包括多位法律學界重量級學者,如中國及東亞法律專家孔傑榮(Jerome A. Cohen)、著名漢學家林培瑞(Perry Link)等,本周一(12日)向香港大學提交聯署,呼籲港大不要解僱戴耀廷。 香港大學發言人回覆《香港01》查詢時表示:「香港大學處理大學成員人事事宜,一向有嚴謹公正的既定內部程序。一如我們在4月24日發出的聲明所言,港大因應法庭決定,根據香港大學條例及相關規條跟進。由於過程涉及機密個人資料,並要確保程序的完整公正,大學不會就有關事宜作任何評論。」

包括法律專家、漢學家、人權法專家

來自全球400多名學者簽署聯署信,當中包括法律界權威學者,如中國及東亞法律專家、紐約大學法學院教授孔傑榮;著名漢學家、美國加州大學河濱分校校長特聘講座教授林培瑞;著名旅英華人學者、倫敦大學亞非學院教授曾銳生;前香港教育學院校長、倫敦大學學院教授莫禮時(Paul Morris);人權法專家、經民聯立法會議員梁美芬的老師、印度金德爾全球大學法律及國際事務學院教授戴大為(Michael Davis),以及經常關注香港社會與政治的美國約翰霍普金斯大學教授孔誥烽。

此外亦有不少香港著名學者,包括城市大學政治學榮休教授鄭宇碩、香港大學社會學系教授潘毅等。

400多名學者聯署,呼籲港大保留戴耀廷教席,包括中國及東亞法律專家孔傑榮(Jerome A. Cohen)。(孔傑榮個人網頁)

指戴在法治、憲法等方面 有廣泛貢獻

聯署信指出,戴耀廷因公民抗命運動而入獄,學者呼籲香港大學校長張翔保留戴耀廷的地位。

聯署信表示,戴耀廷在法治、憲法、法律文化及法律與宗教上,作出廣泛而獨特的貢獻,最近亦正探討公民抗命、民主衰落和威權主義等議題。

敦促守護港大獨立、開放與言論自由的聲譽

信件指出,作為香港最重要的自由思想和探究中心之一,香港大學長期以來一直支持公民抗命的價值觀(HKU has long supported the values civil disobedience seeks to defend and promote),認為任何因為宣揚和平理念而解僱教職員的舉動,都會對大學作為獨立思想先驅的地位造成不可挽回的傷害。

上述學者敦促張翔維持戴耀廷的教席,以及保障港大作為全球公認獨立研究、開放探索與言論自由的聲譽。