【政圈風聲】北京處理港府困境的思路　林鄭脫離「危險期」了嗎？

自6月9日爆發大遊行，至剛過去的「7.28」中西區衝突，反修例運動浪潮已足足持續50天，且仍在翻滾之中。外界關注的，除了港府會否抵不住巨大壓力，宣布回應訴求成立獨立調查委員會、撤回「6.12」暴動定性等外，還有特首林鄭月娥的命運。昨日港澳辦罕有就香港局勢召開記者交代立場看法，北京對香港行政長官的態度一如所料成為焦點之一。 據接近北京消息人士透露，中央欲先集中精力處理反修例示威衝擊的亂局及困局，暫不會處理林鄭去留問題，即意味林鄭短期內沒有「性命之虞」，但是否代表她就此可以「全身而退」則難說。

各區反修例示威行動持續不斷。（資料圖片／羅君豪攝）

反修例示威抗議行動「遍地開花」，示威者其中一個訴求是「林鄭下台」，隨着示威抗爭手段不斷升級，周日晚當上環爆發警民衝突、火藥味升溫之際，網上瘋傳一則林鄭將以急病為由辭職的短訊，言之鑿鑿指有關消息來自政府內部的「政務官朋友」，令人半信半疑，直到特首辦主任陳國基迅速斬釘截鐵澄清，謠言才止息，但這已反映許多人都在關注林鄭的命運。

以上流言會否成真？一名掌握北京想法的政界高層笑言不會，「這一刻就算林鄭真心想退，北京也要她坐定定不能離開」，因為北京認為，這個時候換特首只會令亂局更亂，「難道應付民主派和本土派還未夠煩，還要開多一條建制派戰線」。意思指一旦更換特首，建制派各路人馬便會為爭奪特首寶座而內鬥，北京再無精力處理。

該人士又透露，在北京眼中，當前最重要之事是先穩定香港的局勢，所以會集中所有精力於這一點上，包括研究如何為反修例民怨降溫，遏止每星期都會上演的示威遊行和流血衝突，而非另闢戰線，增加不穩定因素。

不過，這不代表林鄭就此完全「甩身」。該人士指出，2003年《基本法》23條立法引爆政治風暴， 50萬人上街震動中南海，中央當時迅速應變，以先擺平定香港亂為首務，兩年後才讓時任行政長官董建華「腳痛」落台，「所以林鄭現時係無性命之虞，但仍未脫離危險期，未來救唔救得返，好視乎她個人的造化，以及時局的變化」。