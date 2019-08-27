【逃犯條例】戴耀廷質疑動用更大警力　不能「止暴制亂」

保釋等候上訴的佔中發起人之一、港大法律系副教授戴耀廷今日（27日）在港台節目《千禧年代》上質疑，若政府動用更大警力，不能「止暴制亂」。

有警察在荃灣衝突中拔槍示警，亦有警察開槍。（資料圖片／曾梓洋攝）

戴耀廷在雨傘運動中主張和平理性非暴力，他憶述當時所掌握的民情，是連說公民抗命都會被罵，當評估如何能夠爭取最多人明白社會不公義時，自然會想用更嚴謹的要求，例如和平非暴力的方式，並且承擔刑責。

不過他認為，社會政治文化是動態，政權不變，令政治文化一直演變，人大8.31決定、立法會議員被取消資格等事件出現，有部分市民覺得社會越來越不公義，修訂《逃犯條例》則成為最後一根稻草。

戴耀廷分析，現時和平非暴力是主軸，但相當多人採取勇武的方式，而和平非暴力的一群不會譴責勇武，因為他們知道因為政權不願回應才導致勇武出現，令兩種力量某程度結合。

他強調「宜家個波就係返政府到」，質疑更大警力應付衝突的成效，反令往後的衝突愈演愈烈和頻密：「你話要是否止暴制亂？好，你就諗方法，係咪你用更大嘅警力就可以止暴制亂呢？甚至乎解放軍都出埋，係咪就可以止暴制亂？可能你會一時之間令到街頭行動會停咗，但動亂根源是沒解決到，只會下一波爆得更犀利，而且爆嘅頻率會更加頻密。」

戴耀廷自言仍主張和平非暴力的方式，但暴力並非必然錯，如某人使用不恰當武力，甚或威脅生命，唯一可阻止的就只有暴力。