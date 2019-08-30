【政圈風聲】消息：林鄭擬擴長者咭受惠層由60歲起　內部遇阻力

特首林鄭月娥任內第三份《施政報告》將於十月公布，據傳林鄭近日向部分政黨高層摸底，除了「重中之重」的房屋新政構思外，還有惠及長者及學童的紓困措施正在醞釀，包括把幼稚園、小學及中學日校學生2,500元現金津貼恆常化，以及有意採納建制政黨提出的「銀齡咭」建議，把長者咭福利延伸至60至64歲長者。 消息指，在急於疏導民怨、緩和局勢的大背景下，林鄭「對任何派糖措施都唔抗拒」，但也不是隨心所欲，擴大長者咭受惠層便在內部遇上阻力，而阻力據悉來自其「愛將」勞福局局長羅致光。

政府年初把長者綜援年齡申請門檻由60歲提高至65歲，引起一場風波，現在有意將長者咭受惠層擴至60歲起。（資料圖片/洪嘉徽攝）

反修例運動已持續逾兩個月，管治困局仍然未解，外界關注特首林鄭在十月份公布的《施政報告》有何紓困措施，以解民怨。據港府近日向部分政黨高層摸底，除有重中之重的房策大動作，還有其他紓困措施。

財政司司長陳茂波早前宣布一系列紓困措施，其中宣布在2019/20學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2,500元的津貼。消息指，政府有意把有關津貼政策恆常化，問題在於執行上會否遇到困難，「如果9月第一次發放2,500元無出現大甩漏，應該就會年年做，幫輕家長的負擔。」

「開學津貼」很大機會恆常化，惟擴大長者咭則遇上阻力，且阻力是來自政府內部。

早於2015年，經民聯梁美芬聯同西九新動力成員與時任勞福局局長張建宗，建議將申請長者咭的年齡下調至60歲，張當時回應指，建議所涉及的資源龐大，需作進一步研究。直到今年，民建聯向當局提出針對長者安老政策，包括新設「銀齡咭」，容許60至64歲合資格香港居民申請，優惠與現行長者咭相同，福利包括兩元或半價乘車優惠、每年享有免費身體檢查服務等。消息指，林鄭對有關建議不抗拒，「特別係現時政府急於政治撲火，點可以『慳水』？」不過，據聞主管相關政策範圍的勞福局局長羅致光則持不同看法，私下向人表明「不會為了一時掌聲而推有關政策」，令老闆林鄭大計遇阻力。

消息指，羅致光認為在人口老化下，未來60至64歲的市民數目會持續上升，若將之納入長者咭福利範圍，長遠對庫府構成沉重負擔，不符效益。

有建制派政黨人士直言不同意羅的看法，「現時60歲至64歲一群是『福利夾心階層』，許多因工作能力下降而失去經濟自立能力，卻無法享有長者福利，兩頭不到岸，正正是最需要幫助的階層之一，如果政府要紓解民怨，怎能夠偏偏漠視他們？」

該名政黨中人料長者咭「擴大版」有機會出台，「說到底現在是政治問題最大，如果港府仍是顧忌這樣、顧忌那樣，就甚麼都做不到，到時如何向阿爺（北京）交代？」

多個政黨早前與林鄭會面時，均提出為60至64歲長者提供福利政策。（資料圖片/李澤彤攝）