林鄭見青年稱獨立調查要平衡警隊反應　特首辦：與政府立場無關

行政長官林鄭月娥周一（26日）與青年閉門會面，並無通告傳媒採訪。有報道引述聲稱是現場錄音，指林鄭在會上表示，雖然有人想查警隊濫權或違法規例，但「警務處同事對呢樣嘢嘅抗拒好大」，說法與周二（27日）林鄭在行政會議前見記者的說法並不相同。 《香港01》向與會人士查詢，對方亦稱林鄭在會上表示，警察對獨立調查委員會有先入為主態度，指她不能令警隊士氣低落。

周二稱有監察會處理 故不獨立調查

林鄭月娥周二在行政會議前，否認不設獨立調查委員會是因為警隊抗拒，而是因為監警會已經能夠處理事件。

《蘋果日報》今日引用相信是周一林鄭與青年會面的錄音，林鄭表示：「今日聽起嚟，好多人都話想查警隊濫權，行動有無違反呢樣嗰樣，所以警務處同事對呢樣嘢嘅抗拒好大。」

報道引述林鄭表示，近日社會擔心政府會用《基本法》「某些安排」處理香港亂局，所以現時警隊對政府尤其重要，「我作為行政長官，係好難係貿然做一啲嘢，係影響佢哋工作嘅。」

行政長官林鄭月娥周一與青年談話，與會人士指，林鄭稱現時示威者要求成立的委員會主要是調查警察，警察對此已有先入為主態度。（資料圖片）

與會人士：林鄭指不能令警隊士氣低落

曾出席會面的新思維副主席黃俊瑯回覆《香港01》查詢時指，他認為林鄭對成立獨立調查委員會持開放態度，惟需要平衡警隊反應，而現時未能找到平衡點，故暫不成立。他理解林鄭認為現時示威者要求成立的委員會主要是調查警察，警察對此已有先入為主態度，她不能令警隊士氣低落。

行政長官辦公室在回應傳媒查詢時表示，政府已有監警會現正審視6月9日後發生的大型公眾活動的有關情況，因此政府認為不適合再另設獨立調查委員會。又表示行政長官周一與青年閉門會議對警務人員的看法，屬於事實際述，但與特區政府立場無關。