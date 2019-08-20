【逃犯條例】梁定邦稱撤回才能平息民憤　不應排除獨立調查委員會

特首林鄭月娥今日（20日）宣布，會增加監警會人數、聘請專家顧問等，協助監警會調查自6月以來的連串衝突；另她指會立即成立民間溝通平台。監警會主席梁定邦接受《南華早報》專訪時表示，政府要正式撤回修例，將條例「正式下葬」（Proper burial）才能緩和民憤。他認為，撤回條例的要求十分合理，政府是時候要展開真誠對話。 他又指政府不應排除要成立獨立調查委員會的情況，並應將重點落在「如何令警隊進步」，部分違法執法人員是應該受到紀律處分。

梁定邦直言情況持續，持相反意見的雙方都將不再互相溝通，無法理解對方。（資料圖片/曾梓洋攝）

梁定邦提到，警察現時除了要進行執法行動，更要處理其他支持示威者的市民的民憤。然而當警察執法愈多就令支持示威人士反感，形成惡性循環（vicious circle），警察已不能處理現時局面。他指若仍沒有政治解決方法，香港只會陷入內耗及衝突螺旋（spiralling conflict），即持相反意見的雙方都將不再互相溝通，無法理解對方。

政治問題，政治解決。他稱政治解決的方案，必須由中央政府及特首林鄭月娥共同決定，並指在局勢平靜後才會展開對話，但他認為過去幾天即使仍存在少量衝突場面，但局面大致平和，政府是時候交出解決方案。

梁定邦指出，目前反修例示威的訴求中，最先一項的「撤回《逃犯條例》修訂」要求非常合理（eminently reasonable），雖然林鄭早前已表示法案壽終正寢，但正式宣布撤回修例，才算是為修例「正式下葬」（Proper burial），緩和民憤：「現時修訂只是在政府的想法中『壽終正寢』，但做法並非撤回立法的正式方式。」

民間的五大訴求中，其中一項是要求「成立獨立調查委員會」，但林鄭早前已多次公開拒絕有關做法。梁定邦提到，現時監警會正研究約24,000個影片及相片，而在觀看完有關的影片後，他得知監督前線警員的工作可能不盡如人意（supervision of officers “on the ground may not be as good as it could be”）。他認為，政府不應排除成立獨立調查委員會，並應將重點落在「如何令警隊進步」，部分違法執法人員是應該受到紀律處分。

長遠而言，梁定邦稱政府應了解年青人對未來的想像，了解有甚麼地方可以滿足他們。他又提到，獨立以外其他要求都可行，當中如對普選的要求，其實《基本法》中早已規定。他又認為，政府是時候要展開真誠對話（The time has come for some real talking from the heart）。