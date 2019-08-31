【8.31遊行】「831決定」5周年　政府：重啟政改需平和互信氛圍

五年前的8月31日， 全國人大常委會通過決定，為香港的行政長官普選方案，被指是「落三閘」，導致佔領運動爆發，翌年人大方案被立法會否決。反對修訂《逃犯條例》風波持續，而爭取落實雙普選，是民間五大訴求之一。 今日（31日）為「831決定」五周年，政府下午6時發表聲明，重申現時重啟政改將令社會更加分化，形容是「不負責任的做法」，政府稱社會需要於法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，以務實的態度展開政改的討論。

政府稱，重啟政改令社會更分化，為不負責任做法。（資料圖片）

指貿然重啟政改將致更加分化

政府今日稱，與政制發展相關的議題極具爭議，形容必須審慎行事。政府指若貿然重啟政改，將會導致社會更加分化，形容為「不負責任的做法」。

政府續稱，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，以務實的態度展開政改的討論；而特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。

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重申需按人大決定推動政改

政府又重提雨傘運動時的社會狀況，稱上屆政府共用了20個月處理有關議題，但相關方案未能得到立法會全體議員三分之二多數通過而遭到否決，過程中反而引起社會嚴重撕裂。回應內重申，政制發展必須以法律為依據，根據《基本法》及全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）的相關解釋和決定來推動。

政府回應政制發展事宜全文