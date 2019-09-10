大灣區青年總會本月辦考察團　鼓勵青年北上尋機會、尋伴侶

由中聯辦副主任陳冬擔任榮譽贊助人、全國政協委員蔡加贊擔任榮譽主席的粵港澳大灣區青年總會，今日（10日）舉辦記者會，宣佈於本月21至22日組織超過4000名粵港澳三地青年到訪廣州、佛山、江門三個粵港澳大灣區城市，稱能夠讓青年「親身體會國家急促發展的成果，感受大中華的傳統文化和美景，提升青年對國家、民族和身分的認同感，促進社會和諧共融發展」。

考察團團長、粵港澳大灣區青年總會主席兼執行主席吳學明（中）稱， 參加考察團的青年能夠在大灣區找到工作、資金、甚至伴侶等種種機遇。（劉錦華攝）

翻查資料，粵港澳大灣區青年總會與中聯辦關係密切，陳冬是該會榮譽贊助人，中聯辦協調部部長沈沖及青年工作部部長陳林則是該會的榮譽顧問。不少建制派人士包括全國人大常委譚耀宗、立法會議員田北辰、李慧琼、港區人大代表吳秋北等亦是該會的榮譽顧問。該考察團亦會由陳冬及前全國政協常委戴德豐擔任榮譽團長。

考察團團長、粵港澳大灣區青年總會主席兼執行主席吳學明稱，本次活動號召了150個青年團體參與，包括眾多廣東省政協委員、具影響力青年領袖代表、專業人士、學生代表，現時約逾4000個粵港澳青年參與。他補充，參加者可按個人喜好及期望，尋找志趣相投的新朋友、新伙伴，更可找工作、創業投資者，希望香港青年能把握大灣區的種種機遇。吳學明指，主辦方冀通過本次交流活動，「促進三地青年共建友好互動平台，加深港澳青年對粵港澳大灣區的瞭解」。面對當前局勢，吳學明寄語香港青年要善用資源建設香港，而非破壞香港。

被問到近月中國公安人員仔細檢查往返內地的香港青年，吳學明表示有聽聞過類似事件，他稱已經就此事與廣東省省委溝通，並獲「承諾會促進及加快過關流程」，相信不會因過關檢查而耽誤旅程。