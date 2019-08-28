聶德權：大灣區是重要發展策略　華懋蔡宏興：香港仍要善用土地

發展大灣區成為中港兩地共同目標，今日有傳媒舉辦大灣區論壇，政制及內地事務局長聶德權致辭表示，大灣區是中國的重要發展策略，青年應探索大灣區。另有出席論壇者認為，大灣區有不少機遇，香港需要把握。不過華懋行政總裁蔡宏興指，香港現時仍有6%土地為農業用地，但其實本地農業已息微，應盡量善用現有土地。

聶德權稱大灣區是中國重要發展策略。（黃偉倫攝）

今日《南華早報》舉辦「走進粤港澳大灣區論壇」，聶德權亦有出席。他致辭時表示，大灣區是中國的重要發展策略，特區政府鼓勵青年探索大灣區，而廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋等基建落成後，促進了兩地人民來往、工作、旅遊。他強調，香港會參與大灣區發展，讓更多港人受惠。

蘭桂坊集團主席盛智文表示，香港在大灣區有獨特優勢，擁有完善法制、一國兩制，而且香港國際機場有多個航點，有助大灣區接通國際。他又稱，大灣區有龐大資金、人口，如香港錯失機會、將會損失不少，不過他亦補充，每個城市都有其文化、特點，合作時亦需克服一定困難。

《南華早報》今日舉辦｢走進粤港澳大灣區論壇｣。（黃偉倫攝）

陳錦平憂大灣區發展可能推高港樓價。（黃偉倫攝） 陳錦平：內地人湧港或推高樓價 香港近年關注土地問題，對於大灣區是否有助解決樓價問題，世邦魏理仕執行董事暨中國大灣區及香港研究部主管陳錦平認為，大灣區發展未必可減低樓價；相反，由於大灣區有大量資金、人口，多達7,000萬人口，即使只有1%人口有意置業，其需求都超出香港的樓宇增長量，可能再推高樓價。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興則表示，香港現時仍有6%土地為農業用地，但其實本地農業已息微，應盡量善用現有土地。他又認為，政府不應視公共房政策為福利，因為市民有權居住在合適的房屋，政府應考慮增建公共房屋。