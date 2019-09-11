【逃犯條例】網民發起聯署「伍淑清及何超瓊不代表香港市民」

賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊與美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清，在瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會上，就修訂《逃犯條例》風波發表演說，指修例初衷「用心良苦」惟被示威者「騎劫」，認為「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人」，更稱「世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有」。 有網民前日（9日）在Change.org網上發起聯署，強調「伍淑清及何超瓊不代表香港市民」，認為二人意圖合化法或辯解香港當局違反人權情況。截至今早(11日)已有一萬六千多名網民簽署。

伍淑清及何超瓊在瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會上表示，「一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人。」（資料圖片/曾梓洋攝）

聯署內容指二人演講內容目的為保障她們家族的商業利益，強調伍淑清及何超瓊並不能代表全香港市民。聯署提及二人認為警察僅行使他們被賦予的權力，已充分顯示她們完全脫離現實，對香港市民的人身安全漠不關心，強調「含著金鑰匙出生的她們沒有必要擔心自身在社會及經濟上會的自由與平等，而這些正正是示威者正在努力爭取及捍衛的。」

聯署希望聯合國的理事代表明白二人不能代表正在為未來抗爭的香港市民，「她們只是為過去三個月在香港發生的種種違反人權行徑洗白，包括香港警察向和平遊行的人群發射催淚彈、無差別地向人群使用布袋彈及橡膠子彈」。