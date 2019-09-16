【9.15遊行】民建聯經民聯嚴厲譴責：暴徒罔顧人命

民陣原定於15日發起遊行，雖遭警方反對且上訴被駁回，昨日今午仍有大批穿黑衣的市民於港島「行街」，最終於多區爆發激烈警民衝突。民建聯及經民聯分別發聲明嚴厲譴責，指「暴徒的暴力行為變本加厲，無法無天，已到了泯滅人性的地步」。

民建聯批評，今日大批示威者在港島區進行非法遊行，期間部份激進暴徒不但再次堵塞主要幹道，在多處地方縱火，瘋狂破壞公共設施，更進一步將暴力升級，「以槍械施襲」，在極近距離向警員投擲汽油彈，以及聚眾圍毆異見市民，其中一人更被打至昏迷，情況嚴重。

民建聯的聲明指，強烈譴責暴徒惡行，並支持警方緝捕暴徒，依法懲治。「我們更向全港市民強烈呼籲，必須立即與暴力割蓆，更不要繼續為極端瘋狂的暴力行為開脫或給予支持。」

特區政府早前正式宣布撤回《逃犯條例》，並稱組建對話平台，民建聯呼籲市民及政府珍惜這個對話機會，共同解決積累已久的深層次矛盾，令香港走出困局。

經民聯以「極端暴力份子」形容昨日的非法集結示威者，指其在金鐘、灣仔、銅鑼灣、炮台山、北角等全港多處「肆意破壞」，又指其暴力程度再次升級，向政府設施和警員投擲汽油彈和磚頭、四處縱火等，嚴重威脅在場警員和市民的生命安全，「一名市民更被暴徒圍毆至昏迷危殆」。

經民聯說：「暴徒的暴力行為變本加厲，無法無天，已到了泯滅人性的地步……面對暴徒的暴行愈演愈烈，罔顧人命，已嚴重超出人類道德與法治社會底線。」經民聯對此嚴厲譴責，並呼籲香港全社會「群起抵制這類極端暴力行為，共同捍衛得來不易的文明社會和法治精神，齊向暴力堅決說不，並支持特區政府和香港警隊嚴正執法，止暴制亂，嚴懲兇徒，讓香港早日恢復正常秩序」。