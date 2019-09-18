學者發起青年研究　比林鄭對話會更贏掌聲？

特首林鄭月娥周二（9月17日）提出下周起與民對話，並增設「對話辦公室」統籌有關工作，惟其作用備受質疑，連與區議員的對話會亦被部分人杯葛。相反，曾高調拒絕協助林鄭籌建平台的學者沈旭暉發起研究計劃，研究年青人及示威者的訴求，及對香港未來的期許，獲得多達十名跨光譜學者參與。 學者的研究未必能付諸實踐，甚或流於書生論政，但似乎仍較官方對話會吸引，此情況值得政府警惕。林鄭必須認清「對話」的局限，認真尋找方法把握年青一代的思緒、脈搏，填補對話平台的缺失。她若視落區對話如「政治騷」，只會落得自說自話收場，磋跎社會歲月。

對話平台 v.s. 學者研究

林鄭八月初提出構建對話平台後，周二首度公布三種對話平台的形式，包括由市民自由報名、隨機抽簽不同年齡階層市民及約見不同界別人士，而第一種形式的社區對話即將於下周展開；第二種為隨機抽樣對話，要稍後安排；第三種為每次約20人的深度對話。

林鄭指出，對話平台有三大原則，包括對象需廣泛、不分階層及立場；其次是過程盡量公開透明，供傳媒採訪；第三為議題開放，希望做到百花齊放。

林鄭將於下周舉行首場社區對話。(盧翊銘攝)

誠如林鄭所言，對話總比對抗好，但前題是對話必須有公信力，即當局願意聆聽意見，合理之建言應獲政府接納。然而，當前社會共識為從速設立獨立調查委員會，政府仍然多次拒絕為之，自然令社會質疑其所謂聆聽民意的誠意。即使政府認為對話功用不僅於面對當前困境，更是為集眾人之力解決政治、經濟、民生等深層次矛盾，但當政府公信力盡失時，仍然相信意見會獲政府重視、願意參與對話的年青人，其實有多少？

國際關係學者沈旭暉早前獲邀與林鄭見面，協助籌組對話平台，但他有感對話平台流於形式主義、政府不願正視衝突根本原因，而推辭參與。近日，他宣布將推動名為「Stakeholders in 2047」的未來研究計劃，主力研究青年及示威者的見解，特別是他們參與社運的經歷、感想及訴求，與及對未來香港前景的想法。計劃將由10位不同政治光譜的學者作統籌，以確保研究的代表性，並將招募100位曾在大學工作的學者，訪問與他們有互信的年輕人，並會由學者按其專業作出分析、回應，最後集合撰成研究報告，送呈政府有關當局。

沈旭暉表示，假如政府能夠即時答應「五大訴求」，根本毋須溝通平台，所以平台不能解決相關問題。（資料圖片）

公信力始為關鍵

學者高調另起爐灶，有三點值得政府反思。第一，計劃集中以年青人為研究對象，並開宗明義肯定他們意見的重要性，認同青年為至關重要的持份者，已與政府空泛的對話平台截然不同。他們更明言，要讓年輕人毋須擔心研究意圖，故可以在無壓力下「清心直說」，有助更全面理解年青的想法、願景。

政府大可辯道年青人並未社會的全部，對話平台的本質乃是集合跨界別、階層的市民之力，為香港未來尋求出路。但問題是，年青一代普遍對政府失去信任，對話平台根本無法與青年進行對話。是次風波反映出，許多青年對這座城市的未來感到失望甚至絕望。當缺少這班重要持份者的意見，試問政府又如何找出各種結構性問題？

沈旭暉辭任信報國際主筆。（資料圖片/林若勤攝）

第二，負責統籌未來研究計劃的學者背景多元，包括香港大學前副校長程介明、向來被視為親建制的法律學者陳弘毅。這不但折射出學者自發的研究，有可能比起林鄭政府更具號召力，這批學者亦具有公信力，可望更能準確反映年輕一代的聲音。就此，林鄭應反思其對話平台為何未展開已經公信力成疑，其結果能否反映社會實況？

第三，學者不進政府襄助而自發獨立研究，其成果會否獲政府重視、轉化成政策，實屬疑問。既然民間已為政府代勞收集年輕一代的想法、意見，港府應該認真看待，參考有關研究結果，一改以往偏聽之形象。更重要的是，政府無必要被動地等待有關研究結果，而應積極、主動地進行具公信力的獨立研究調查。《香港01》一直倡議，政府除了須從速設立調查衝突的獨立委員會，亦須同步成立深層次改革委員會，全面及徹底地檢討管治問題和社會結構矛盾，既可延攬學者、資深議員等參與，亦可委託獨立的學術研究機構進行各類的質性及量化研究，真正為本港未來謀求可靠、具共識的出路。

如港府選擇對真正的問題視之不理，其對話會只偏聽合其所好的意見，便無異於自欺欺人，只會令香港原地踏步。