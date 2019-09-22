【922．圓方】示威者設路障　警舉藍旗　港鐵宣布關閉九龍站

修例風波至今尚未平息，有網民發起今天（22日）下午二時到九龍站和南昌站測試「交通壓力」。現場所見，九龍站外已有至少兩架警車停泊戒備。至下午三時，大批市民於南昌站的V Walk聚集，並進入「優品360」等商舖。至下午近四時，聚集人士轉戰圓方，他們先高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》，及後在美心集團旗下的店舖叫口號，部分店舖因此落閘。

警方舉藍旗警告

【1835】圓方內有大批無戴口罩或裝備的市民，指罵警員為「黑社會」，又指摘警方令商場店舖未能如常營業。

【1833】港鐵宣布關閉九龍站。

【1830】數十名警員從九龍站跑上通往圓方的出口，拆除雜物和路障，其後離去，回到九龍站的閘口位置戒備；圓方商場內聚集的示威者已散去。

【18:23】警員在九龍站內舉藍旗，警告集會或遊行屬違法，並要求聚集人士散去，否則使用武力。

【18:15】位於九龍站的警員以揚聲器，警告在場示威者正進行非法集結，又稱港鐵會關閉九龍站C出口部分閘機。持警棍的警員在九龍站的樓梯下戒備，並以強光照向上方的示威者。

幾百人於美心日本菜餐廳外聚集

【1805】大批市民聚集於圓方連接九龍站的位置，九龍站入閘口約有20名軍裝警員戒備，並有旗手在場。五分鐘後，有多名警員到九龍站增援，部分警員戴上頭盔等防暴裝備。

【17:54】在場人士突然打開雨傘。

【17:50】現場有人大叫「南昌嚟既手足」，在場人士隨即拍掌歡呼，現場人士由三百多名增至約五百名，並繼續在商場遊走。

【17:44】現場人士在商場內遊走，不時大叫「光復香港，時代革命」、「香港人加油」等口號，並高舉象徵五大訴求的手勢。

【17:30】現有三百多人在美心集團旗下的日本餐廳「帯広はげ天」聚集，他們於店外等待店舖於下午5時半恢複營業。

示威者於九龍站外設路障

+ 5 + 4 + 3

轉戰美心「魚塘鴨子」

【1700】 狙擊「魚塘鴨子」後，數百名示威者返回圓方內的Starbucks，部分座位位置已關燈，店內未有店員，在內的貨品亦已清空，不過也有顧客在Starbucks享用咖啡，未有受剛才示威者嗌口號影響。

【1643】原在圓方廣場聚集的市民，轉至美心集團旗下、位於圓方平台的「魚塘鴨子」店外，店舖落閘，有市民在門外將餐單倒轉，並寫上「反美心」、「五大訴求，缺一不可」等字句。

+ 2

聚集人士狙擊美心旗下店舖

下午五時，圓方Starbucks部分座位位置已關燈，店內未有店員，貨品亦已清空。（張嘉敏攝）

+ 8 + 7 + 6

美心集團店舖續成狙擊對象

【16:24】根據現場人士引述Starbucks店員指，現場情況暫時安全，故不會關門，不過有十多名市民坐在收銀處前。

【16:17】現場人士及後到達美心集團旗下特許品牌、咖啡店Starbucks外並大叫口號，咖啡店對面的護膚店隨即關門。 現場人士於Starbucks門外聚集，高叫「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」、「香港人加油」等口號。

【16:10】有示威者高呼 「我要食壽司」後，到美心集團旗下的千両，數十人在千両門外聚集，千両及後落閘，有示威者在門外放上「我要食千両」的紙條。據現場所見，商內仍有不少食客吃餐司。

【16:01】現場人士離開溜冰場向千兩方面前行，並大叫「我要食壽司」、「五大訴求， 缺一不可」等口號。

【1552】 圓方內有約50人聚集於圓方的溜冰場，高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，又高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【1545】 下午三時許，圓方約有30人聚集，他們開始叫口號，並於商場內走動。

【15:12】圓方內有人大叫「光復香港」，約十數名人士隨即大叫「時代革命」。

【15:00】有數十人進入位於V Walk的商店「優品360」，稱要入內買零食，他們在商店內大呼「福建獨立」等口號，諷刺商店資本來自福建。

【1445】南昌站附近的商場V Walk開始有人群聚集，部分身上口罩的人席地而坐。

警員九龍站內外戒備

【1435】九龍站外有多輛警車戒備，而在站內則有約20名警員戒備，據現場消息指，在下午二時許，有警員截查市民。

下午三時五十分，圓方內有約50人聚集於溜冰場，高呼「五大訴求 缺一不可」，高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。（張嘉敏攝）

下午3時45分，圓方約有30人聚集，開始叫口號，及於商場內走動。（張嘉敏攝）

港鐵九龍站外有警車停泊戒備。（張嘉敏攝）