【逃犯條例】林鄭出席工聯會酒會：定竭全力止暴　保工友飯碗

有示威者今天（22日）在沙田、南昌等地區的商場聚集，政制及內地事務局局長聶德權在青衣出席活動更遭狙擊。特首林鄭月娥今天中午出席工聯會慶祝中華人民共和國成立七十周年酒會，她致辭時指，香港的發展除有賴國家支持外，工聯會和一眾工友的貢獻功不可沒，強調特區政府一定會竭盡全力止暴制亂，維持社會的秩序，「保障我們工友的飯碗」。

行政長官林鄭月娥今日（九月二十二日）中午出席香港工會聯合會（工聯會）慶祝中華人民共和國成立七十周年酒會。圖示林鄭月娥（前排左四）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任陳冬（前排右四）、工聯會會長吳秋北（前排左三）、理事長黃國（前排右三）和其他嘉賓主持祝酒儀式。（政府新聞處）

林鄭月娥說，隨着國家迅速發展，香港亦在「一國兩制」下，發揮「背靠祖國、面向世界」的獨特優勢，繼續保持繁榮穩定，而且不斷進步，指香港的發展除有賴國家支持外，工聯會和一眾工友的貢獻功不可沒。林鄭月娥說，多年來，工聯會秉持愛國、愛港的宗旨，以勞工基層及香港整體利益為依歸，積極維護勞工權益，謀求工人福祉，強調回歸以來，工聯會一直是特區政府的堅實夥伴，支持特區政府有效施政，對促進社會發展起着積極及關鍵作用。林鄭對工聯會一直以來給予的支持及作出的貢獻表示衷心謝意。

林鄭月娥表示，特區政府關心打工仔女的權益，在持份者的支持下，已落實增加法定侍產假，改善政府服務合約非技術員工的待遇和勞工權益，以及調升法定最低工資水平等，稱政府亦會繼續積極落實取消強積金「對沖」安排，揚言：「大家可以放心，絕不『走數』」，以及進行延長法定產假的籌備工作。

林鄭續指，在過去一段時間，香港社會面對極大挑戰，持續出現的暴力，對打工仔女的工作和生活都有很大的影響，強調特區政府一定會竭盡全力止暴制亂，維持社會的秩序，「保障我們工友的飯碗」，「香港的工友一向都有『獅子山』的精神，只要大家團結一致，自強不息，我相信在中央的大力支持下，香港一定會迎來更美好的明天。」