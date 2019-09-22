【逃犯條例】政府強烈譴責暴力及破壞：漠視市民權利、極為自私

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，有市民今日（22日）於沙田新城市廣場發起「和你Shop」行動，其後再演變成警民衝突。 政府於晚上發新聞稿，強烈譴責示威者連續兩日於全港多個地區作出的破壞行為，並形容行為「極為自私」。政府指出，示威者於沙田區的行動令市民不能使用港鐵服務，並滋擾商戶及破壞商場設施，影響市民日常生活。

下午約5時45分，有沙田的示威者走出源禾路，向雜物放火。（朱潔玲攝）

政府於新聞稿中強烈譴責示威者的違法行為，指警方會依法追究，將違法者繩之於法。政府指出，示威者在沙田堵路、縱火及投擲汽油彈，危害市民安全；又指他們破壞沙田站、滋擾商戶及破壞商場設施，令市民不能使用港鐵服務及影響日常生活。政府形容示威者的行為「極為自私」，稱他們不但違法，並漠視其他市民的權利。政府又提及示威者在多個港鐵站聚集，稱有人干擾列車運作，影響港鐵服務。

政府又提及，有示威者於沙田拆下國旗及將其損壞，指其行為挑戰國家主權，並涉嫌違反《國旗及國徽條例》，違法者可被判罰款及最高三年監禁。

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至於有市民於網上再於今日發起「機場交通壓力測試」，企圖堵塞機場交通。政府稱，因警方及有關方面通力合作，採取有效措施應對，令機場運作暢順。特區政府對各方的努力表示感謝。