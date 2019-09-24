田北辰指北京研判「十．一」前「搞唔掂」　中央寧忍痛也不出兵

實政圓桌立法會議員、港區人大代表田北辰於八月中曾指出，中央設「十．一」為死線，透過香港警隊控制和解決反修例運動，不過田北辰指，中央於八月底研判「十．一」前「搞唔掂」，因香港警力不夠以處理當前局面；若要在「十．一」前解決，中央則研判屆時「『一國兩制」就無得玩落去」，故寧願忍痛，犧牲「十．一」的畫面也不出兵，形容中央全力和百分百支持「一國兩制」走下去。

田北辰呼籲參與首次「社會對話」的市民放下仇恨，不要指罵和向林鄭發洩，所有人一同要求林鄭獨立調查，「個個人都係咁（要求獨立調查），睇下你（林鄭）點回應！」（資料圖片／張浩維攝）

田北辰憂「十．一」出大事

田北辰認為，若香港局勢到達不可收拾的局面，只有兩條出路，一是成立獨立調查委員會，二是出兵。田北辰坦言擔心「十．一」會「出大事」。田北辰認為，獨立調查「完全解決唔到超暴力示威者」，但認為目前情況，加上民意「清一色」認為有需要獨立調查，調查重要性愈來愈高，呼籲出席社區對話者均在發言前表達訴求，讓政府及中央得悉民意，又稱估計若成立獨立調查委員會可減三分二和理非。

立法會議員何君堯和民建聯蔣麗芸要求特首林鄭月娥引用《緊急法》立《禁蒙面法》，田北辰認為引用烏克蘭的例子，立《禁蒙法》後，烏克蘭民情洶湧不能收拾而撤回，指今天在香港立《禁蒙面法》「一定更加大獲」。不過田北辰認為，《禁蒙面法》在平亂後可商討，但認為方案和做法需各方接受。