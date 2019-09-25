【逃犯條例】引緊急法禁蒙面？鄭若驊：需考慮對社會影響和後果

律政司司長鄭若驊早前稱律政司已就《反蒙面法》，近日多名建制派議員、港區人大代表公開要求政府就《反蒙面法》。鄭若驊今天（25日）見記者時重申，政府有就《反蒙面法》作相關法律研究，又稱所有適用的法律都有研究，至於是否推行則要考慮很多因素。對於有人建議政府引用《緊急法》就《反蒙面法》立法，鄭若驊指引用《緊急法》需相關要求，同時亦要考慮引用《緊急法》對社會整體的影響、後果，以及是否達到引用《緊急法》的效果。

鄭若驊今天（25日）見記者時重申，政府有就《反蒙面法》作相關法律研究。（資料圖片／歐嘉樂攝）

明舉行首場「社區對話」 鄭若驊：希望將來有機會參與

鄭若驊指出，政府有就《反蒙面法》作相關法律研究，指若政策局有需要，所有適用的法律都會作出研究，研究後是否推行則要考慮有很多因素。

其中有人建議引用《緊急法》就《反蒙面法》立法，鄭若驊指引用《緊急法》需相關要求，同時亦要考慮引用《緊急法》對社會整體的影響、後果，以及是否達到引用《緊急法》的效果，「緊急法有相關要求先可用，亦要考慮對社會整體影響、後果和效果是否達到。」

至於會否政府交由立法會審議和通過，鄭若驊指需交相關政策局決定；又指若有議員就《反蒙面法》提出私人草案，鄭若驊指律政司會否審視草案是否法律條例式，若立法會最終通過，都需要政策局和特首同意才能推行。

對於政府明天（26日）舉行首場社區對話，鄭若驊說：「希望將來我有機會參與，亦一定會參與。」她又指整體市民是理性的，希望市民明天可理性將想法直接講出來。