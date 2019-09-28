【林鄭社區對話】葉國謙：比無對話好　涂謹申：禁遊行拒聽和理非

行會成員葉國謙今日（28日）在 港台節目《星期六問責》上表示，周四（26日）特首林鄭月娥帶領首場「社區對話」，總是有比沒有好，但指不能夠期望一、兩次對話會便能解決今次「深層次矛盾引起的騷亂」，又重申現時成立獨立調查委員會會打擊警隊士氣。 民主黨立法會議員涂謹申在同一節目上，則不滿政府對話旨在聽和理非意見，但卻拒絕民陣遊行，「幾十萬人和理非的意見你根本不想聽！」。他又引用民調指八成受訪者希望成立獨立調查委員會，從選舉形勢看意味佔45%的建制派支持者內，有逾半、即25個百分點都贊成調查委員會，「根本是社會絕大多數市民的共識。」

涂謹申斥政府反民陣遊行，即不願聽和理非意見。（資料圖片／張浩維攝）

葉國謙：現階設不應設獨立調查委員會

葉國謙認為，對話總是有比沒有好，他覺得不能夠期望一、兩次對話會便能解決這個「深層次矛盾引起的騷亂」，但對出席者和平表達心裡話感高興。

他又留意到出席者集中要求成立獨立調查委員會，但他指在社會仍然未平定、多暴力事件發生之下，現時針對警隊成立獨立調查委員會是不可能、亦不應該，否則會打擊警隊士氣，他重申監警會行之有效。

涂謹申：逾半建制支持者認同設獨立調查委員會

涂謹申認為，政府對話旨在聽和理非意見，但卻連民陣10月1日遊行卻拒絕，「幾十萬人和理非的意見你根本不想聽！」就對話內容，涂謹申指出，政府並無在政府記者會或聲明說過的，就只有停用新屋嶺扣留中心，當晚亦有很多人提出要求設立獨立調查委員會，另香港民意研究所民調顯示近八成受訪者有同樣訴求，從選舉形勢看，意味佔45%的建制派支持者內，有逾半、即25個百分點都贊成調查委員會，「根本是社會絕大多數市民的共識。」

新屋嶺拘留中心屢傳出示威者被打甚至非禮，涂謹申指出，「泛民議員、中性議員」都不可進內，葉國謙聞言反問「新屋嶺喎？」

涂謹申提議，以後每有兩人以上示威者被捕，便安排太平紳士一小時內到警署，讓懷疑被打的示威者可立即向太平紳士投訴，他形容此為令市民安心的積極措施。