【社區對話】林鄭fb帖文感謝　重提「和理爸爸」　冀透對話尋出路

政情
撰文：
最後更新日期：

特首林鄭月娥首場「社區對話」昨晚(26日)以兩個半小時完結，林鄭今日（27日）在facebook發文感謝參與的每一位「和理傾」，指與席者均為是次對話作了不少準備，且表達對本港現況及前途的關心與憂慮。她又重提對話會中，其中一名「和理非」父親的發言，指自己跟市民一樣，希望把美好的香港交予子女，並指到出席市民儘管持不同意見和政治立場，均能互相尊重及細心聆聽，不分顏色的香港是港人珍惜的價值，承諾未來會繼續進行對話。

林鄭今日（27日）在facebook發文感謝參與的每一位「和理傾」。

林鄭貼文中指看到與會者收集了家人朋友及「連登仔」的問題，為對話做了不少準備，亦引用昨晚一名「和理非」父親的提問，該名父親問道「我哋仲可唔可以將一個美好嘅香港交俾仔女？」，她表示這是所有人都想做到的事，亦是當局希望透過對話尋找出路的最終。

林鄭又稱，留意到昨晚出席的市民有不同意見及政治立場，但彼此都能做到互相尊重、細心聆聽。她指如不少發言市民所提到，「香港本來就唔分顏色。多元、自由從來係我哋珍惜嘅價值。」

對於昨晚對話會後有不少市民圍堵伊館盼與她對話，林鄭稱得悉大家就對話的形式持不同意見，承諾對話一定會繼續進行，亦會有不同形式，包括網上互動。貼文尾句寫到「期望下次可以同你傾！」，又配以短句「#和理傾 #真心多謝出席嘅每一位 #對話平台 #對話總比對立好 #坦誠面對 #對話中找出路  」。

【社區對話】林鄭感激市民坦率交流　為走出困局踏出有意義第一步
【林鄭社區對話】出席者批各說各話　倡有實質措施回應後才再對話
【社區對話】新華社讚林鄭態度誠懇謙卑　對話開啟撫平傷痕契機
【林鄭社區對話】對話後感　參加者：從未天真到期望林鄭答應甚麼
【社區對話】發言火藥味濃　馬尾女鬧足林鄭3分鐘：你必須下台！
【林鄭社區對話】抽中發言黃藍比例5：1　林鄭放身段惟拒獨立調查
【社區對話】首稱停用新屋嶺　林鄭：認真檢視外界指控是否屬實
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。