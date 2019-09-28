【林鄭社區對話】出席人士遭網上起底　私隱公署轉交警方刑事調查

特首林鄭月娥周四（26日）聯同4名局長到伊館展開首場「社區對話」，事後有出席人士遭網上起底。香港個人資料私隱專員公署（私隱公署）表示，已第一時間跟進，要求有關網站移除及停止上載涉及「起底」的帖文。公署會將有關案件交予警方作刑事調查。 政府發言人今日（九月二十八日）強烈譴責有關行為，又指任何人不論立場，亦不應因言論而受到欺凌、威嚇。

私隱公署表示，署方貫徹不偏不倚、一視同仁的原則，第一時間作出跟進「有關個案」，但公署未有點名跟進個案為當日哪個出席人士。

已轉交警方刑事調查 要求網站提供網民資料

公署表示已經直接要求有關網站移除，及停止上載涉及「起底」的內容及帖文 。署方指基於個案已可能觸犯《個人資料（私隱）條例》第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料屬罪行」，公署會將有關案件交予警方作刑事調查，包括偵查涉事網站及有關人士的資料，以及考慮提出檢控。公署已要求有關網站的營運商提供涉事網民的資料。

署方又表示近月出現多宗網上起底及欺凌事件，截至9月27日，公署已依法將952宗此類個案交予警方，作進一步刑事調查及考慮提出檢控。警方於9月24日對一名涉事男子控以一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，以及一項「不誠實取用電腦」罪。署方補充，違反《私隱條例》第64條的規定，最高刑罰是罰款港幣一百萬元及監禁五年。

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政府發言人亦對「社區對話」的市民，於網上遭公開個人資料和受到滋擾和威嚇，強烈譴責有關行為。政府希望與不同背景和立場的市民直接對話，通過和平、理性的溝通為香港尋找出路。政府又稱：「任何人不論立場，亦不應因言論而受到欺凌、威嚇，只有互相尊重不同意見，求同存異，香港才能踏上復和之路。」

紅衣女稱見警察「從來都唔驚」 後被發現為前輔警

翻查資料，「社區對話」當日，一位身穿紅衣的中年女士指自己是「沈默大多數」，她稱自己經過警署、見警察巡邏「從來都唔驚」，但見到穿黑衫帶口罩人士「真係會驚」。

事後，社交媒體流傳一張照片，一名與這位女士相貌相似的人士，身穿警察制服拍照，有網民質疑她的發言有利益衝突。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥之後證實，紅衣女為前輔警，早年前已離職，又強調警務人員在休班時享有與一般市民大眾相同的自由。