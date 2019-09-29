【9.29遊行‧全日總覽】警員旺角警署開數槍　現場遺數布袋彈

「9.28」雨傘運動五周年翌日、距離「十一」國慶倒數第二日，有網民今日發起「全球連線、共抗極權」遊行，目標由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部。警方高度戒備，中午12時過後已有大批防暴警駐守崇光外，另有一輛水炮車及「銳武」裝甲車在政府總部內戒備，兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車亦抵達中聯辦戒備，整個港島由灣仔至中西區都氣氛緊張。

↓↓↓銅鑼灣、政總及中聯辦一帶高度戒備，點擊看最新圖片↓↓↓

2019年9月30日 星期一

【01:05】防暴警察在太子一帶多條道路查察及驅散後，返回旺角警署內，期間有零星示威者向警員指罵。

【00:50】約100名防暴警察再度清場，分成兩批分別沿彌敦道及西洋菜南街作出驅散，其中一批停於水渠道與彌敦道交界築起防線，未見截停或拘捕任何人；未幾警員再返回警署方向。

【00:24】旺角警署對開突有人投兩個懷疑汽油彈，均跌於往深水埗方向彌敦道馬路，遺下一地玻璃碎。其中一個跌於恒生銀行對開馬路及起火，火勢其後自行熄滅。現場消息稱，該兩個汽油彈，懷疑從天橋上的路經駕駛車輛向外投擲。

之後有警員於旺角警署水馬後，向外開數槍。現場最少遺下五粒布袋彈。現場消息指，警方最少開了11槍。

【00:15】旺角警署門口有警員舉橙旗警告會開槍，之後現場的示威人士回罵，有警員情緒激動手指示威者反駁，雙方互相隔著水馬指罵。一段時間後，警方未有行動。

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2019年9月29日 星期日

【23:59】數十名警員拘捕行動後返回警署，之後大批市民聚集在警署外叫口號。之後旺角警署再舉藍旗，要求市民離開。有警員持槍戒備。

【23:45】政府發言人晚上強烈譴責激進示威者：「目無法紀，行為嚴重破壞社會秩序，特區政府對此予以最強烈的譴責。警方會繼續果斷地採取執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。」

【23:42】旺角現場，兩名男子及一名女士被警方扣押在地下，之後在始創中心被押上警車。現場有不少市民包圍警方並表示不滿。又有一名被捕人士懷疑未滿18歲，他在始創中心對開被押上警車，但警方拒絕讓社工陪同，引起鼓躁。

另外，大圍今晚十一時許有至少三處起火，消防逐一撲熄。其中一處是大圍港鐵站外的行人天橋，一個垃圾筒起火焚毀，火勢猛烈，半個垃圾筒被燻黑；另外在正進行加裝冷氣工程的大圍街市外，有一堆垃圾起火。消防接報後到場逐一將火撲熄。現場消息指，大圍積德里花園亦於晚上有火種，較早前已被撲熄。

【23:35】太子站對開一帶，最少6名男女被按地制服及拘捕，雙手被反綁，面部朝下，當中有人面部流血。

【23:30】示威者開始在太子站外焚燒雜物，多名防暴警從警署跑出，追捕縱火者，期間追至西洋菜南街位置，多名警員合力將一名黑衣人士制服。

【23:24】NOW新聞引述消息報道，警方今日共拘捕逾百名示威者。

【23:12】太子站外有市民點起燭光。

【23:05】港鐵指金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站均有車站設施遭受破壞，部分車站或設施，有機會未能在明天恢復提供服務，呼籲乘客留意公布。

【22:58】多名警員集中向西洋菜南街照射強光，有示威者向警署照射雷射筆。

【22:50】鵝頸橋底，消防檢查過的士之後表示無發現易燃液體，會將的士交給警察跟進。

【22:47】太子站附近人群減少，有零星市民在西洋菜南街叫罵，多個警察在門口和二樓以強光照射。

【22:35】太子旺角警署繼續有示威者與警察以激光及強光互射。

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【22:27】有女子在太子旺角警署外表示，在附近行過中了流彈，向記者表示警察「睇清楚啲啦」。

【22:25】《有線新聞》報道，今日曾有警員向天開槍。

【22:24】大批防暴警在港鐵職員協助下，返回灣仔站內。現場消息指，防暴警在附近拘捕一名義務急救員。

【22:15】太子站，有示威者疑向警署掟汽油彈，落在正門梯間，但沒有起火，防暴警在沒有警示下開了數發懷疑布袋彈，然後舉橙旗，示威者現時散至遠處。

【22:10】有大批防暴警察在灣仔電腦中心外出現，有市民請警察「可以拉，唔好打，求吓你地。」警方其後往修頓球場方向前進，進入港鐵站內。

【22:07】立法會秘書處表示，立法會取消紅色警示。

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【22:05】消防到達堅拿道西即鵝頸橋下的士位置，正檢查的士。

【22:00】灣仔軒尼詩道向銅鑼方向，近鵝頸橋位置有車行駛，道路暢順，有小巴在灣仔修頓球場附近載客。

【21:50】警察退出銅鑼灣、灣仔路面之後，現場仍然有示威者，但氣氛大致平靜。

【21:45】有人揭起該的士的車頭蓋，試圖破壞引擎等設備。

【21:38】早前有的士撞倒記者，司機棄車離去，晚上約9時半有人破壞該輛的士。

警方向在場人士舉起橙旗警告（01直播截圖）

【21:30】部分市民繼續沿軒尼詩道往灣仔方向前進。

【21:20】警方在鵝頸橋防線以強光照向銅鑼灣，示威者開始在鵝頸橋與波斯富街之間集結。其後鵝頸橋警察上車，向灣仔撤退。

【21:19】警方表示，有示威者晚上繼續聚集在波斯富街和軒尼詩道一帶，導致交通嚴重擠塞。在晚上8時30分開始，示威者開始與警方對峙，亦有示威者與持不同意見的人，多次發生肢體衝突。警方現正使用適當武力驅散示威者。

警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

【21:15】警方撤退後，示威者再以進佔銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街天橋的路面，部份人坐在路上休息。

【21:13】太子旺角警署，有人向警署內人士照射雷射光，警一度以電筒照向地下。

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【21:00】巴士向鵝頸橋方向駛去，警察舉紅旗，並發射催淚彈，其後放行巴士離開。

【20:56】有巴士駛至波斯富街天橋底停下，車上有乘客，其後巴士駛開，示威者與乘客互相鼓掌。巴士內有乘客於車窗舉掌，以示「五大訴求，缺一不可」。

【20:52】警方推進至鵝頸橋的銅鑼灣方向，示威者在波斯富街往崇光百貨前行。

【20:48】警方在寶靈頓街向銅鑼灣推進，並發射催淚彈。

【20:45】早前被打的白衣人上了救護車，另一深色衫男子則拒絕接受治療。

【20:40】有示威者與其他人動武，有人勸阻「唔好打」，有人則開遮阻擋。

【20:27】白衣人在波斯富街被打。

【20:20】防暴警察於鵝頸橋下築起防線。有警員不滿被鐳射筆照射，並一度與立法會議員許智峯對罵。

【20:18】有的士在晚上約7時25分，於堅拿道西近軒尼詩道撞倒記者，記者已經送院，而的士司機被他人接走，車匙還留在的士上。

【20:09】鵝頸橋警察防線有警員突然衝出，示威者離開，警方防線一度向銅鑼灣推進，但不久又再向灣仔稍退。

【20:00】鵝頸橋附近有示威者聚集，向灣仔方向緩步前行，前方警察舉起黑旗，現場所見不少人並沒有防毒面具、頭盔等裝備。

【19:58】銅鑼灣大批警車在維園附近沿告士打道行駛，有幾十名防暴反方向走回灣仔。大批人尾隨，稱「無車搭」而要步行離開銅鑼灣。

有白衣人在波斯富街被打。（陳倩婷攝）

【19:55】一隊警察一字排開，於灣仔沿軒尼詩道往銅鑼灣前進，並清理路障。

【19:52】有水炮車由崇光百貨前往天后方向。

【19:45】警察在銅鑼灣多個地點截查路人。崇光百貨外的防暴警察將長盾卸在地上，部分警員坐在石𡒊旁休息。

【19:40】部份警察在希慎廣場近利園山道路邊坐下休息。

【19:38】多名身穿寫上救護反光衣的人，在維園外被警察截停，查身份證及搜袋。

【19:34】警方沿百德新街快速向怡和街推進，另一批警員向天后推進。

【19:26】另一輛水炮車沿告士打道西行，而銅鑼灣有人被警察制服。

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【19:20】示威者沿記利佐治街向維園前往，高呼「七二一，唔見人，八三一，打死人」，在皇室堡與警對峙。

【19:14】警察在恒生灣仔大廈外發射兩枚催淚彈後，沿軒尼詩道向銅鑼灣撒退。而崇光外的警車陸續調頭離開，前往天后方向，有私家車不滿警車駛離時「手腳忙」，響號示意。

【19:10】一批市民在軒尼詩道恒生灣仔大廈對出，與一批防暴對峙，警方舉起黑旗。另一邊廂，銅鑼灣近崇光百貨位置暫無示威者築防線，大量警車駛至該處。

【19:08】尖沙嘴天星碼頭警察暫時收隊。

【19:06】警方在告士打道紅隧路口截停車輛，只餘下一條行車線，現場交通擠塞，而堅拿道天橋過海則車輛稀疏。

【19:02】警察在灣仔軒尼詩道近鵝頸橋發射催淚彈，水泡車又發射藍色水滅火。波斯富街亦有消防車戒備。

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【18:57】水炮車在軒尼詩道發射藍色水，同場警方舉起橙旗。而天樂里警察舉起藍旗。

【18:49】一批防暴在軒尼詩道推進，期間戴上豬嘴。大量示威者於軒尼詩道永祥街交界聚集。

【18:47】水炮車在灣仔救火，並衝散路障開路。又呼籲示威者離開，否則會以顔色水驅散。

【18:45】大量警察在尖沙嘴天星碼頭，有市民亦同在路面站立，暫時未有任何動作。

【18:43】大量警警沿銅鑼灣軒尼詩道波斯富街天橋往崇光百貨推進，並舉黑旗及橙旗。

【18:39】原本在太古廣場金鐘道清場的警察離開原地，向灣仔進發，水炮車在隊頭開路。

【18:35】警方在軒尼詩道邊發射催淚彈邊推進。

【18:34】港鐵銅鑼灣站、天后站暫時關閉，港島綫列車現時不停天后站、銅鑼灣站、灣仔站、金鐘站。

【18:30】警方與示威者於菲林明道爆發激烈衝突，示威者投擲汽油彈，警方則發射多枚催淚彈。駱克道與菲林明道交界，有巴士停在十字路口。

【18:25】示威者退至軒尼詩道及菲林明道交界，與100米外天橋上防暴警察互照鐳射燈光。

【18:20】警方再於灣仔軒尼詩道近修頓球場位置舉藍旗及橙旗，隨即開槍驅散，有人投擲汽油彈還擊，警又再舉黑旗即預示可能發射催淚彈。

【18:16】灣仔站A出口玻璃破碎，多個窗户被磚頭敲爆，碎片散落一地。

【18:14】示威者在灣仔軒尼斯道路上擺放雜物，另外有人在電車站上焚燒國旗。

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【18:05】在金鐘道的水炮車駛前，向灣仔方向前進。

【18:04】早前着火的灣仔港鐵站已救熄，警察進內，有市民在修頓球場指罵港鐵站的警員。

【18:00】有輛救護車在6時前後離開政府總部。

【17:55】最少3名被捕者躺在路上，有救護員進行急救，現場指其中一人曾經失禁。

【17:50】水炮車駛至金鐘道太古廣場對出戒備。

【17:46】灣仔軒尼詩道近循道衞理大廈路面被縱火。

【17:44】灣仔修頓球場附近港鐵站被縱火，該站早前已落閘。大批警察衝出並制服多人。

【17:39】警察進駐軒尼詩道警察總部外天橋。

【17:33】立法會議員張超雄在金鐘詢問被捕者資料，警察用擴音器呼籲市民及記者離開路面。有防暴警察不斷高舉胡椒噴霧，催促記者返回行人路，又稱「press warning」、「first warning」、「second warning」。

【17:29】太古廣場外警方快速向前推進，拘捕最少近20人包括1名中大學生，示威者亦快速撤退。

【17:26】香港紅十字會輸血服務中心宣布，因應港島有大型群眾活動，銅鑼灣 捐血站會於下午六時暫停服務。捐血人士可選擇前往其他捐血站。

【17:23】警方在金鐘道高等法院一字排開，一邊發射催淚彈，一邊向銅鑼灣推進，示威者則在太古廣場近正義道天橋聚集。

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【17:08】金鐘力寶中心警方發射催淚彈，示威者則投擲燃燒彈。

【17:03】警方重新佔據金鐘路面，同時有男子在金鐘倒地，未有反應。示威者退守至紅棉路、遠東金融中心外築防線，數十防暴警察推進，舉黑旗平射開槍，及向天橋發射，示威者投汽油彈反擊。。

【16:58】夏愨道天橋附近警方發射橡膠子彈及催淚彈。

【16:52】灣仔有記者中彈，由醫護急救，現場消息指該記者來自印尼。而夏愨道有記者被截查。

【16:50】示威者被噴胡椒噴霧，及被三名防暴警察以身壓制服長達逾5分鐘，期間示威者多次高呼眼痛，及身體疼痛，「唔得喇，睇唔到嘢」。該示威者額角流血，泳鏡飛脱，警方以索帶反鎖雙手拘捕並拖行，示威者長褲半甩。

【16:48】有示威者在灣仔收集磚頭。在政總，警方再出動水炮車射水，同時發射催淚彈，又於夏愨道衝出拘捕示威者，並制服多人。

【16:45】灣仔天橋上有警察發射催淚彈，並有速龍小隊推進，警察用擴音器大叫「01記者行開」。

而同時港鐵金鐘站暫時關閉，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站，荃灣綫不停金鐘站。南港島綫列車亦不停金鐘站。現正安排港鐵免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

【16:42】政總內水炮車向示威者及記者發射含有胡椒水成份的藍色水，示威者即離開該處。

【16:41】政總高位的警察並未舉旗，便向地面發射，當中包括海綿彈。

【16:40】示威者以大型彈弓，向添華道水馬陣內發射重物，包括磚頭，而警察不停從高位發射。

【16:38】再有示威者從海富中心位置趕至，會合夏愨道一帶示威者。

【16:35】示威者向添華道水馬陣內投擲汽油彈，警方即以水喉救火。

【16:30】政府總部高位，有警察在高處向下發射催淚彈。

【16:29】水炮車後撤期間，再有人投擲磚頭及汽油彈，警先後舉黑旗及藍旗，亦有防暴警站在政總西翼高處。

【16:24】有示威者向政府總部外面投擲汽油彈，而在政總旁邊添華道，警方向夏愨道天橋舉黑旗，同時水炮車發射藍色水，但現場示威者不算多。

警察在政府總部高位發射催淚彈。（陳淑霞攝）

警方水炮車向示威者射藍色水。（陳淑霞攝）

【16:18】 金鐘警方突然撤退，示威者追上，向警車投擲磚塊，而催淚彈繼續從高處掉下。示威者追至紅棉路天橋即力寶中心對外。

【16:15】特首辦附近先舉藍旗再舉橙旗。

【16:11】警方在金鐘發射大量催淚彈及橡膠子彈，示威者以燃燒彈及磚頭還擊。

【16:09】示威者用雪糕筒堵路，夏愨道西行線只餘一條可用。

【16:06】金鐘有示威者向警察前方路面投擲汽油彈。

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【16:05】灣仔天橋黑旗，警從橋上向下開槍。金鐘警察則舉橙旗。

【16:04】政總西翼防暴警察以大聲公呼籲「橋上蹲低的人快離開」，水炮車隨即駛出戒備，防暴警察聲稱有人「整彈珠」，未幾又指「用槍瞄住佢」。

【16:00】灣仔港鐵站外發現橡膠子彈，另外金鐘道亦發現布袋彈。

【15:56】警在太古廣場外的金鐘道向示威者平射多枚催淚彈，示威者拾起未爆的催淚彈及磚頭向警方投擲。

【15:54】太古廣場外，金鐘道警察舉黑旗，即警告有可能發射催淚彈。示威者在對面以雨傘對峙。

【15:53】灣仔港鐵站內，警察向站外的玻璃位置開槍，未知發射甚麼子彈。

灣仔站外有示威者向站內投擲燃燒彈。

【15:50】警方在金鐘道近樂禮街佈防，即統一中心樓下，舉起藍旗。

【15:49】示威者向灣仔港鐵站內投擲汽油彈。

【15:45】人群跨過夏愨道，進入政府總部旁的添美道。

【15:42】金鐘太古廣場外有示威者拆下國慶廣告紙板並焚燒，消防車到場，開一條喉救滅。

【15:37】示威者試圖衝向灣仔站，警察在站內舉起盾牌列陣戒備。

【15:35】灣仔有人被「私了」，有女子被淋濕，事後她表示有人偷了她的電話。

【15:32】灣仔港鐵站內有警察舉橙旗「速離否則開槍」，並以電筒閃向站外。

【15:28】有人拆走太古廣場天橋的「慶祝中國人民共和國成立70周年」標語，被掉落馬路並焚燒。

【15:25】示威者繼續經金鐘前往政府總部，已經過了警察總部，到達金鐘太古廣場。

【15:18】警察沿柯布連道退入近莊士敦道的港鐵站入口內，未有拘捕任何人，站內多間店舖已關閘，灣仔站玻璃被打破，B、C出口已拉起線，往修頓球場出口亦已關閘。

【15:12】灣仔港鐵站外近灣仔電腦城，有警察速龍部隊戒備，人群指罵警察，警察則持着警棍、盾牌與槍指向人群，而一群穿着「守護孩子」的人試圖分隔警察與人群。

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灣仔中國旅行社閘門被塗污。

【15:04】銅鑼灣至灣仔，有人沿路拉開「願榮光歸香港」的直幡。

【15:02】港島綫一列往堅尼地城方向列車，在筲箕灣站上落客期間被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，來往柴灣站和西灣河站列車服務暫停。

【14:56】一架直升機在軒尼詩道上空經過，人群高叫「落雨呀、開遮呀」。

【14:55】市民一度指罵銅鑼灣站客務中心港鐵職員，斥責該職員拒伸出援手協助推著嬰兒車的外國人離開港鐵站，「淨係識手指指，又唔肯出嚟，正一黨鐵，影衰旅遊業。」該外國人其後自行尋找出口離去。

【14:52】銅鑼灣的示威者正呼籲「返去政總遊行路線」。兩架消防車從灣仔消防局駛出，期間人群鼓掌。

銅鑼灣至灣仔上空有直升機盤旋。（鄭榕笛攝）

【14:50】康文署宣布，灣仔區維多利亞公園的游泳池、網球場和草地滾球場及香港中央圖書館已提早關閉，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【14:49】人群經軒尼詩道，由銅鑼灣行至灣仔方向，沿途高叫口號。示威者手掌高舉五指，意味五大訴求，缺一不可。

【14:42】警方表示，示威者於銅鑼灣軒尼詩道和怡和街交界聚集堵路，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近的市民立即離開，又提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【14:40】防暴警員推進至銅鑼灣道，登上警車準備離去，同時有示威者追至銅鑼灣道，未及登上警車的防暴警察發射催淚彈驅散示威者。3分鐘後，所有防暴警員登上警車離開。

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【14:35】政府飛行服務隊H175獵豹直升機，在銅鑼灣上空停留。人群從時代廣場前往鵝頸橋方向，佔據軒尼詩道。

【14:30】在港鐵被截查的14歲少年，被拉進至港鐵控制室，不少中年及年長市民激動圍罵，防暴警察不敵市民追擊，退守至控制室內。站外已施放催淚彈，站內亦隱約聞到相關氣味。

【14:28】有警員在怡和街圓形天橋叫記者離開。

【14:25】有14歲少年被防暴警察截查，警察於站內拉起橙色封鎖線。

【14:23】警方發射多枚催淚彈，並從多條道路進入軒尼詩道。

警方在下午2時23分於銅鑼灣怡和街發射多枚催淚彈。（鄭榕笛攝）

【14:18】警員在怡和街噴胡椒水，數人被制服及戴上手帶。

【14:10】港鐵向員工提供手術口罩及N95等基本裝備，但仍有港鐵職員自備「豬嘴」，以防萬一。

【14:05】兩名青年被警員拉入東角道防線內搜身，市民追至防線內高呼「放人」，有警員推撞防線外的攝影記者，另有警員取出胡椒噴劑指向傳媒，作勢要噴。

【13:55】有警員向記者表示，不會只看黃色背心而判斷是否記者，記者需要戴上記者證。有記者問警察又是否要有編號，警員即要求記者「做番自己嘢」，而無回應警察編號的問題。

【13:50】駱克道有警員突然從封鎖線衝出，將一名穿黑衣及戴口罩人士帶進封鎖區搜袋，其後放行。

【13:45】一個黑衣中年男子在前排向警察傳媒聯絡組警員表達不滿，期間觸碰到該名警員，對方警告中年男子「唔好郁手郁腳」，並出未委任證要求搜查他。中年男一邊後退一邊大聲指「你即係拘捕我啫」，警員一度抓著中午男的衣領，惟其後黑衣市民從後把中年男子拖走，現場氣氛緊張，警員亦退回防線後。

有示威者中胡椒噴霧，神情痛苦。（鄭褣笛攝）

有市民與與警察傳媒聯絡組警員發生衝突。（鄭榕笛攝）

【13:30】銅鑼灣站E出口只准入不許出，有港鐵職員要求乘客由D出口出站。站內有十多個防暴警察戒備。

【13:29】警方向崇光外、東角道及記利佐治街聚集的人士發出警告，這是非法集結，呼籲各人和平散去，否則作驅散行動。

集結人士則不時向警方發出噓聲，如「黑社會、黑社會」等批評聲，又指警察拘捕穿黑衣年輕人是「恰𡃁仔」。

【13:25】警方向在崇光百貨外聚結的人士舉起黑旗，警告將發催淚彈驅散。

繼昨晚民陣發起雨傘運動5周年集會，有網民今日發起遊行，原定下午兩點半開始，目標先在銅鑼灣崇光百貨外軒尼詩道集結，然後遊行至金鐘政府總部。由於遊行並無獲警方發出不反對通知書，故有關遊行集會屬違法。

港島灣仔區、中西區如臨大敵，高度戒備。崇光、希慎等大商場宣布關門不營業，而據記者所見，中午12時前，已有大批防暴警駐守銅鑼灣，特別在崇光百貨門前加強兵力；希慎廣場外多架豬籠車、警車戒備。《01》記者亦目擊大批持槍、盾防暴警員向維園方向前進。

與此同時，至少有一輛水炮車及「銳武」裝甲車在政府總部內及附近戒備；兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車更於早上十時前已抵中聯辦。