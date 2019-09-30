【10.1國慶】網民號召6區集會　建制護旗手佈全港　或多區爆衝突

明天（1日）是中國國慶70周年，內地一片喜慶洋洋；在香港，除了官方慶祝活動，社會彌漫着衝突緊張氣氛。 建制派招募「護旗手」，在港九新界守護國旗；另一邊廂，社民連陳皓桓、梁國雄、工黨李卓人及民主黨何俊仁承接民陣遊行，宣布將由銅鑼灣遊行至中環，另有網民號召地六區集會，亦有人提出在沙田馬場聚集。 網上圖片顯示，六區集會地點之一荃灣沙咀道遊樂場有國旗高掛，或成「高危地」。

10月1日，李卓人接手民陣遊行，同時網民發起6區集會，建制派則徵召「護旗手」分佈全港戒備。（左：李澤彤攝／右：梁鵬威攝）

國慶當前，建制派化身「護旗手」。「守護香港大聯盟」發起「國慶全民護旗行動」，成立護旗義工隊，在國慶期間與政府一起守護國旗。

黃英豪日前在記者會上保守估計，義工隊最少有1萬人參與，將分為港島、九龍、新界東和新界西4區，義工隊將不會有統一識別，交由個別地區負責人處理。黃英豪稱義工隊會不會用武力保護國旗和「撩交打」，若義工隊見到破壞國旗的行為應立即報警處理，同事用手機拍攝過程，並用擴音器勸喻。

民主派方面，民陣原計劃明天遊行，但遭警方發出反對通知書，上訴委員會維持原判，駁回上訴。

民陣遊行告吹，社民連陳皓桓、梁國雄、工黨李卓人及民主黨何俊仁宣佈承接民陣原本遊行路缐，下午1時銅鑼灣東角道集合，遊行到中環遮打道行人專用區。

此外，網民發起的行動亦成為國慶日的焦點，包括「十一國殤」遍地開花六區集會，地點分布在沙田車公廟、荃灣沙咀道遊樂場、深水埗楓樹街遊樂場、黃大仙廣場、灣仔修頓遊樂場和屯門政府合署前地，集合時間是下午1時半。記者透過網上地圖所見，荃灣沙咀道遊樂場有國旗高掛，若「護旗手」到場，踫巧遇上集會網民，或爆發衝突，荃灣成為「高風險地段」。

繼跑馬地之後，馬場亦再次成為網民目標。有網民趁沙田馬場舉辦國慶盃，發起「國慶特別呈獻之【馬經】」，集合時間上午11時，馬場觀眾席終點線，文宣提議由火炭站步行至沙田馬場。在中午12時，馬場將舉行國歌儀式，網民建議合唱《願榮光歸香港》和拉起橫額。