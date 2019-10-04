【區議會選舉2019】4素人組「荃灣海岸陣線」　關注地區五大訴求

區議會選舉今年十一月舉行，屢次發生嚴重警民衝突的荃灣，當區區議會以建制派佔絕大多數，18名民選議員中僅4個泛民。4名無政黨、背境不一的政冶素人決意組成「荃灣海岸陣線」，積極考慮參選荃灣區沿海區域，誓要集結公民力量帶出地區議題。陣線提出荃灣區五大訴求，包括關注荃灣公園海旁臭氣問題、加強海灘清潔、解決青山公路飛車及飛機噪音擾民，以及優化公共交通網絡。

補習Miss​目睹刀手斬人：驚覺社區不再安全

現年22歲、任補習老師的譚蓓欣(Moon)在豪景花園住逾十年，積極考慮參選自己選區「荃灣郊區」。她指在學生時代已留意到區議會多年來對很多地區議題無能為力。8月5日荃灣有刀手追打示威者事件敲響警鐘，令她驚覺社區已不再安全。

譚指自己正身處事發現場，「食完嘢一行出嚟，就撞到刀手同個男仔。」譚蓓欣回憶當時目睹男子被斬得一地鮮血，全部人被困原地無法離開，自己穿裙又無帶任何裝備，「當時好驚，但無人可以求助」。譚蓓欣批評很多荃灣區議員對刀手斬人事件避而不談，荃灣市民求助無門。

近日荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生，在大河道暴力衝突中被警員槍傷，一度危殆，引起全港關注。作為該校舊生的譚蓓欣表示一聽到消息感憤怒痛心，「大家whatsapp瘋傳，周圍問係咪師弟」。她在事發後聯同其他校友到醫院探望受傷學生，又回校參與校內對話，譚對校方的回應極為不滿，批評校方「唔係答緊我哋問題，一直在迴避問題」。

對於校長承認表示從未看過學生中槍的片段，譚蓓欣嘆道「我都幫佢解釋唔到，聽到都覺得好嬲。」

現時荃灣郊區區議員為無黨派的伍顯龍。

劉志雄認為深井是一個寧靜優雅的社區，希望能有助社區未來朝親子、綠化等方向發展。 牧師劉志雄轉戰「汀深」 撼實政圓桌鄭捷彬 50歲牧師劉志雄於2015年曾參選「尖沙咀西」選區挑戰民建聯的孔昭華，以385票之差落敗。本身居住葵青區的劉志雄今次捨遠取近，積極考慮服務鄰近的「汀深」選區。他表示落區數月，認為深井是一個寧靜優雅的社區，希望能有助社區未來朝親子、綠化等方向發展。 劉志雄指出，汀深選區今屆選民數字比四年前增長約三成，相信是因反修例運動令街坊政治覺醒，「今屆區議會具重要政治意義，猶同市民對政府施政的一次公投。」 「汀深」選區是2015年新劃的選區，由原有的麗興選區油柑頭汀九部分加上荃灣郊區東選區深井東部的改劃而成。現任區議員為時任新民黨、現為實政圓桌的鄭捷彬，鄭當時以193票之差險勝工黨夏希。

25歲初創企業家謝旻澤(Ronald)初生之犢「打大佬」，積極考慮出征荃灣區議會主席黃偉傑的選區「麗濤」。謝表示自己幼時家住麗濤選區，對社區留有許多童年回憶，「一直見到區內有老化問題，生於斯長於斯，想服務自己成長的地方。」